Plágiummal vádolják a New York Times volt ügyvezető szerkesztőjét

Jill Abramsont, a New York Times egykori ügyvezető szerkesztőjét plágiummal vádolják. A Vice News újságírója, Michael C. Moynihan azt írta, hogy Abramson kedden megjelent könyve, a Merchants of Truth máshonnan átemelt részeket tartalmaz. Abramson a vádakra azt felelte, hogy komolyan veszi az ügyet, és megvizsgálja a kérdéses oldalakat.

A Merchants of Truth arról szól, hogy hogyan változott az újságírás az elmúlt évtizedben. A Twitteren Moynihan több részletet is megosztott a könyvből, majd összevetette őket máshol megjelent bekezdésekkel.

Moynihannek az lett gyanús, hogy észrevett a könyv újságírói példányában egy hibát: Abramson tévesen transzneműnek nevezte a Vice-nál dolgozó kollégáját, Arialle Duhaime-Rosst. Miután Abramson javította az összes hibát a végleges változatban, Moynihan úgy döntött, hogy ellenőrzi a Vice-ról szóló fejezeteket, mivel úgy érezte, hogy ezek a részek hibáktól hemzsegnek.

Moynihan a Twitteren osztotta meg a kifogásolt részeket a könyv végleges kiadásából, több cikkel és esszével együtt, amik szerinte nagyon hasonló stílusban íródtak.

