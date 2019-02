Az iráni nép addig fogja skandálni, hogy „halál Amerikára!” amíg Washington folytatja ellenséges politikáját, de ez nem az amerikai népnek, hanem Donald Trump elnöknek és a politikai vezetőknek szól

- mondta pénteken Ali Hamenei ajatollah, az ország legfelsőbb vezetője az iráni légierő tisztjeinek részvételével tartott ünnepségen, melyen az iráni forradalom 40. évfordulójára emlékeztek:

A 'Halál Amerikára!' azt jelenti, hogy halál Trumpra, John Boltonra és Mike Pompeóra. Azt jelenti, hogy halál az amerikai vezetőkre.

A hírhez az ajatollah kijelentését közlő Reuters hozzáfűzi, hogy Donald Trump volt az, aki szövetségesei tiltakozása ellenére is felmondta az általa latorállamnak minősített Iránnal még Barack Obama idején, 2015-ben kötött nukleáris megállapodást, és újra szankciókat vezetett be a síita teokratikus állam ellen, ami nagyon kedvezőtlenül érintette Irán gazdaságát.

Ennek ellenére Hamenei magyarázata egész egyszerűen nem igaz. A "Halál Amerikára (Marg bar Āmrikā)!" már bőven Trump előtt, az 1979-es iráni forradalom idején is a legnépszerűbb politikai jelszónak számított, mivel a Pahlavi-dinasztiát az USA juttatta hatalomra, és támogatta egészen a bukásáig. A hivatalos iráni magyarázatok a szlogent mindig is az USA "arrogáns" politikai vezetőire vonatkoztatták, ami azért is sántít, mert a párját, a "Halál Izraelre!" szlogent Irán – ahogy az rakétaprogramjából és regionális stratégiájából is kiolvasható - szó szerint érti. Ráadásul a szlogent az aktuális amerikai politikai trendektől függetlenül használják, hiszen az Iránnal szembeni enyhülést szorgalmazó Obama idején is ugyanúgy használták a politikai- és vallási vezetők.

Hamenei egyébként az európaiakkal kapcsolatban is kiadta iránymutatását:

Az a tanácsom, hogy az amerikaiakhoz hasonlóan az európaiakban sem bízzatok! Nem azt mondjuk, hogy ne legyenek európai kapcsolataitok, a kérdés az, szabad-e bennük bízni.

Az Európai Unió tagállamai sajátosan állnak az iráni kérdéshez: egyfelől úgy vélik, hogy a nukleáris szerződés felmonádásának semmi értelme, mivel amellett, hogy gyengíti az esetleges urándúsítások feletti nemzetközi ellenőrzést, csak tovább élezi az amúgy is kiélezett közel-keleti helyzetet - arról nem is beszélve, hogy keresztbe tesz a 2015 óta megvalósított befektetéseknek.

Másfelől azonban az EU nyíltan kifejezte neheztelését az iráni ballisztikus rakétafejlesztési programja miatt, mivel Teherán a rakétákat nem is titkolt módon Izrael elleni csapásokra szánja. Legutóbb pont csütörtökön mutattak be egy új altípust, melyet a 450 kilogrammos robbanófejjel rendelkező, 700 kilométeres hatótávolságú Zolfagharból fejlesztettek tovább.