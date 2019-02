Amerikai rombolók a Dél-kínai-tengeren

Az Egyesült Államok haditengerészete két rombolót vezényelt a Dél-kínai-tenger vitatott fennhatóságú területére, számolt be a CNN. A Spratly-szigetek környékén több mesterséges szigetet is épített Kína, ahová repülőtereket, katonai épületeket, radarállomásokat telepítettek. Ezt a területet közelítették meg a USS Spriance és a USS Preble rombolók most 12 tengeri mérföldre, azaz 22 kilométerre.

A Dél-kínai tengert nyugatról Vietnam és Malajzia, keletről a Fülöp-szigetek és Tajvan határolják, de a Kínai Népköztársaság igényt tart a terület javára. A mostani katonai akció az Egyesül Államok szerint ezeket az igényeket próbálja meg kihívás elé állítani, valamint biztosítani, hogy a Dél-kínai-tenger továbbra is szabadon hajózható legyen a nemzetközi jognak megfelelően.

"Minden műveletünket a nemzetközi jognak megfelelően alakítjuk ki, ezzel azt szeretnénk demonstrálni, hogy az Egyesült Államok kész levegőben és tengeren műveleteket végrehajtani bárhol, ahol erre a nemzetközi törvények lehetőséget adnak" – mondta el Clay Doss parancsnok, az Egyesült Államok 7. flottájának szóvivője.

Nem sokkal az amerikai hajók érkezése után Kína felháborodását fejezte ki, szerintük az Egyesült Államok megsértette a határaikat, és elmondták, hogy olyan rakétákat telepítettek a körzetbe, amik képesek nagy és közepes hajók megsemmisítésére. Lü Kang a kínai külügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy az USA megsértette Kína függetlenségét és biztonságát, valamint hogy minden szükséges lépést megtesznek, hogy megvédjék a határaikat.