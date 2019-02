125 ezer eurót kell összegyűjteni a Radetzky gőzös megmentéséért

Kezdjük egy kis kelet-európai anziksszal! Az egész úgy kezdődött, hogy román területen néhány bolgár elfoglalt egy Törökországból Bécsbe tartó osztrák-magyar hajót! Hogy került össze ez a sok népség? 1876-ot írtunk, a bolgárok a törökök fennhatóságát nyögték, és a hazafiak egy része román emigrációba kényszerült.

A bolgárok Petőfije

Fotó: Wikipedia Hriszto Botev

Szellemi vezérük Hriszto Botev újságíró, költő a bolgárok Petőfije volt. Ő és kis csapata volt a lelke a bolgár nemzeti büszkeségnek, vagyis az 1876-os áprilisi felkelésnek. Botevék a Duna partján fekvő Gyurgyevóban kiszúrták, hogy a városka kikötőjében várakozik a Radetzky marsallról elnevezett gőzös.

Bécsben nagy becsben

Joseph Wencel Radetzky, akit Johann Strauss a Radetzky-indulóval is megörökített az utókornak, az osztrák-magyar monarchia cseh származású legendás hadvezére volt. Miután 1858-ban elhunyt, Bécsben nagy becsben tartották, sok mindent elneveztek róla, többek között ezt a gőzöst is, de később egy egész hadihajóosztályt.

Irány Kosloduj!

Botevék azt tervezték, hogy a hajót Bulgária felé, Kozloduj kikötőjébe kormányozzák, és ott csatlakoznak a törökök ellen lázadó bolgár forradalmárokhoz. Sajnos, ahogyan ekkor már Európa csendes volt, újra csendes, úgy az 1876-os bolgár forradalom is elbukott, a kósza bolgár csapatokat véres harcokban szétverték a törökök, Botevéket kivégezték.

Ezek után érthető, hogy a ma már Kozlodujban parkoló és onnan nap, mint nap útjára induló hajómúzeumot, mint egyfajta úszó emlékművet nagy becsben tartják Bulgáriában, még akkor is, ha valójában ez a hajó nem az a hajó, csak egy ugyanolyan hajó.

Ez a hajó nem az a hajó

Ennél a közcímnél nagyon kell figyelni, mert kezdő újságíróként meghatározó élményem volt a Bank & Tőzsde című lapban, amikor egy hosszú cikknek az volt a címe, hogy "Ez a tea nem az a tea". A cím ez maradt, de a cikkből a szerkesztő kihúzta a teás történetet, így a lap csütörtöki megjelenése után egy némileg indulatos telefonból ("Azt árulják el, hogy mi a szar az a tea?") vettük észre a malőrt.

Fotó: balkaninsight.com

Szóval ez a hajó valójában nem az a hajó, mert az eredeti hajó rég leégett, de a pszeudó-Radetzkyt is nagyon szeretik a bolgárok, ám ahhoz, hogy hajózhasson, öt évente vizsgát kell tennie és ehhez most becslések szerint 125 ezer euró javításra lenne szükség - írja a Balkan Insight. Az állam deklarálta, hogy nincs erre forrása, így ezt az összeget próbálják most civilek, bolgár újságírók és egy civil szervezet összegyűjteni.

A hajó egyébként minden évben megteszi a lázadók utolsó nagy útját is, vagyis végigmegy Botevék dunai útján.