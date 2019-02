Kína félti a pénzét, és már a venezuelai ellenzékkel tárgyal

Kína tárgyalásokat folytat a venezuelai ellenzékkel a latin-amerikai országnak nyújtott kínai kölcsönök jövőjéről – értesült a The Wall Street Journal.

A lap információi szerint Kína aggódik a venezuelai olajiparnak nyújtott kölcsönei jövője miatt, mivel Caracasnak a kínai kereskedelmi minisztérium adatai szerint csaknem húszmilliárd dolláros adóssága van Pekinggel szemben. Ezért az elmúlt hetekben Washingtonban tárgyalásokat folytatott Juan Guaidó ellenzéki vezető képviselőivel.

A lap megjegyzi: a kölcsönért olajat típusú megállapodások – amelyeket Oroszország és Kína kötött Caracasszal – már az előző venezuelai elnök, a néhai Hugo Chávez idején is életmentő segítséget jelentettek Venezuelának, de a kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok Nicolás Maduro 2013-ban történt hatalomra kerülése óta gyengültek. A hozzá nem értő politika miatt ugyanis zsugorodott a venezuelai gazdaság teljesítménye és csökkent az olajkitermelés is. A latin-amerikai ország olajiparának helyzetét – a The Wall Street Journal értékelése szerint – tovább nehezítették az Egyesült Államok által januárban hozott büntető intézkedések is.

Evan Ellis, a kínai–latin-amerikai kapcsolatok szakértője úgy vélte:

Kína felismerte a rezsimváltás lehetőségét Venezuelában és nem akar a rossz oldalon állni".

A szakértő szerint a Maduro-kormányzat bukása hasznára válhat Kínának, mert – mint fogalmazott – Guaidó segíthet az amerikai szankciók eltörlésében és ezzel az olajkitermelés fellendítésében. Kína csak nyerhet Guaidóval.