Donald Trump amerikai elnök az üzleti életből érkezett a politikába, ahogyan sok kollégája, illetve nagykövete is.

A USA Today cikke szerint többükkel a különböző golfklubjaiból ered a barátsága. Ezt ugyan nem tiltja semmi, és azt senki nem kérdőjelezi meg, hogy az évtizedes múltra visszatekintő klubtagságok nem a vonzó tisztségek miatt születhettek, de egyes újságírók és civilek arra figyelmeztetnek, hogy az évi 100 ezer dollár körüli (majd 30 millió forintos) tagsági díjak miatt Trump akár úgy érezhette, hogy üzletileg hálás az érintetteknek.

Nyolcan

A cikk több esetet taglal részletesen, de összesen nyolc fontos politikai tisztséget betöltő emberről sejteti azt, hogy valamelyik Trumphoz köthető golfklubból érkezett. Mindezt biztosan nem lehet tudni, mert a tagsági listák nem nyilvánosak, de más klubtagok elbeszéléséből az újságírók erre jutottak.

Számunkra nyilván az a legérdekesebb, hogy a cikk beveszi a felsorolásba a Magyarországra tavaly nyáron megérkező David Cornstein üzletembert, aki a vagyonát ékszer- és lóversenyvállalkozásból szerezte. David Cornstein és felesége, Sheila állítólag egy floridai klub tagjai voltak.

Románia, Dél-Afrika és a többiek

A cikk golfnagykövetként mutatja be a román nagykövetté választott Adrian Zuckermant is, egy New York-i ingatlanügyvédet, aki a New Jerseyben található Bedminster klubban volt tag.

Az elegáns floridai Mar-a-Lago-i golfklubjából ismert a Dél-Afrikába kinevezett Lana Marks, aki Dél-Afrikában nőtt fel, vagyis valóban van kötődése az országhoz. Ő amúgy egy menő táskatervező, akinek egyedi darabjait 10 ezer dolláros árakon viszik. De Trump-klubban volt tag az új dominikai és az új osztrák követ is, valamint három magas rangú tisztviselő a központi adminisztrációból.

Oké, vagy mégsem oké?

A cikk szerint nincsen ebben a választási metódusban semmi meglepő, az elnökök gyakran pakolják barátaikat, kampánytámogatóikat, politikai szövetségeseiket különböző képviseletek élére. Nincsenek olyan írott szabályok, amelyek megtiltanák egy elnöknek, hogy volt ügyfeleit, barátait, golfklubjának tagjait nevezze ki.

Ugyanakkor a cikk azon is elmereng, hogy Trumpnak az elnökké választása előtti utolsó publikus években 5-600 millió dollár bevétele származott a fejenként 100 ezer dolláros tagdíjakkal működő klubokkal, és nem biztos, hogy szerencsés, ha felmerül a kérdés: az Egyesült Államok nemzetközi képviseletét az arra legmegfelelőbb emberek látják el, vagy azok, akiknek az elnök hálás az éveken át kitartó, hűséges tagdíj-fizetésért?