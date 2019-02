Egy harmadik gyanúsítottat is azonosítottak a Szkripal-gyilkosságban

ABellingcat oknyomozó portál cikke szerint újságírók egy harmadik elkövetőt is azonosítottak a Szkripal-gyilkosságban. Ez a lap közölte először az első két orosz elkövető személyazonosságát is.

A lap azt írja, négy hónapos közös nyomozást folytatott az orosz The Insider és a csecsen Respekt, besegített nekik a finn Helsingin Sanomat is, és arra jutottak, hogy a Szergej Vjacseszlavovics Fjodotov fedőnéven dolgozó GRU-ügynök, Gyenisz Vjacseszlavovics Szergejev is részt vett a gyilkossági kísérletben. Szergejev a portál nyomozása szerint az orosz katonai diplomáciai akadémián végzett, és az utóbbi két hónapban az orosz hatóságok igyekeztek mindenhonnan eltüntetni a nyomát, csakúgy, mint a másik két gyanúsítottnak, Anatolij Csepigának és Alexander Miskinnek. A lap azt írja, az eltüntető akciókról, amelyek az orosz állam nélkül nem működhetnének, jövő héten számolnak majd be bővebb cikkben.

Ki Gyenisz Szergejev?

A férfi a (szovjet-)kazahsztáni Usharalban született, a kínai-szovjet határ közelében, 1973. szeptember 17-én. Novorossziszk városában szolgált a seregben, majd valamikor 2000 és 2002 között Moszkvába irányították át, és elvégezte a Katonai Diplomata Akadémiát, azaz a GRU-képzőt. Az intézmény évi 100 elit hírszerzőt bocsát ki, belőlük kémek, diplomáciai és katonai attassék lesznek. Azt nem tudni, hogy előtte mit végzett, de erre az akadémiára nem lehet előzetes katonai kiképzés nélkül bekerülni, írja a portál.

#UK #Europe : Le troisième suspect d'intoxication des #Skripal identifié comme étant Denis Sergeev, un haut responsable russe du GRU ... Qui est Denis Sergeev ? -->https://t.co/owjtDLVGqO pic.twitter.com/q7Q7iO2K6d — Globalnews (@pascalpernai) February 14, 2019

A férfi házas, és van egy felnőtt lánya. 2004 és 2012 között nyolc orosz cégnél volt - többnyire egyedüli, vagy más GRU-sokkal közösen - tulajdonos vagy cégvezető, mindegyiket felszámolták 2007 és 2012 között, és mindegyiknek az elnevezése nagy és ismert orosz cégek neveire rímeltek.

2009-ben egy orosz banktól egymillió dolláros kölcsönt vett fel úgy, hogy nem volt a nevén sem ingatlan, sem autó, ellenben egy Loreven Style Ltd. nevű cégnél volt "szakértő". Más kérdés, hogy ilyen nevű cég a cégiratok szerint soha nem létezett, a hozzájuk megadott két telefonszám nem működik.

A Bellingcat szerint elképzelhető, hogy ezek a cégek pénzmosodák voltak, vagy más fedőműveleteket csináltak a GRU-soknak, például vízumigényléshez.

2010-ben kapta meg a Szergej Fjodotov fedőszemélyiségét, és kapott új útlevelet is a 770001 számú kiállító hatóságtól, amely a többi GRU-snak is kiállította az iratokat. Megváltoztatták a szülővárosát is, és kapott egy moszkvai címet, amin az újságírók nem tudtak elérni senkit. Az új munkahelye a Business-Courier nevű cég lett, ami szintén gyakorlatilag lenyomozhatatlan, mert több mint 25 ilyen nevű cég van Oroszországban. Egy 2017-es népszámlálásnál Szergej Fjodotov havi 1000 dollárnyi fizetést vallott be, de nem írta be a munkáltatóját.

2012-2018 között a Bellingcat nyomozása szerint két különböző útlevéllel utazott Nyugat-Európában és Kelet-Európában, Közép-Ázsiában és a Közel-Keleten.

2012-2013-ban Ukrajnában és Tadzsikisztánban is járt,

2014-ben Csehországban, Svájcban és Olaszországban volt, Prágában ráadásul az a férfi volt az útitársa, aki a Szkripal-ügy egyik gyanúsítottja.

2015-ben Bulgáriában és Szerbiában járt, Bulgáriában pont aznap, amikor egy helyi fegyvergyártó és -kereskedő, Emilian Gebrev összesett egy vacsorán, amit egy lengyel üzlettársával folytatott egy szófiai étteremben. Mint kiderült, a férfit, a fiát és egy üzlettársát is megmérgezték, utóbbi kettőt csak enyhén. A mérgező szer egy rovarirtó volt. Azóta sokat nyomoztak az ügyben, nem lehet sem kizárni, sem megerősíteni, hogy Novicsok is volt a történetben.

A férfi 2015. május 23-án visszatért Szófiába, onnan Szerbiába autózott két orosz állampolgárral - egyikük az egyik Szkripal-gyanúsított volt - , majd Moszkvába repült. Az utazás pont akkorra esett, amikor Gebrevet kiengedték, majd újabb tünetekkel visszavitték a kórházba.

2016-ban kétszer volt Londonban. Egyszer tavasszal, egyszer júliusban. Novemberben Barcelonában járt, majd 2017 szeptemberében ismét. A londoni út "véletlen" a Brexit-népszavazás, a barcelonai a katalán függetlenségi népszavazás idejére esett.

A Szkripal-mérgezés

2017 végén Örményországba utazott, ott töltötte a szilvesztert, aztán Svájcba ment. Ez volt az utolsó útja, mielőtt Londonba ment a Szkripal-mérgezés időpontjában. 2018 március 2-án reggel érkezett Londonba egy Aeroflot-járattal. A másik két gyanúsított aznap délután érkezett.

Azt egyelőre nem tudni, mi volt a szerepe, és nem lehet bizonyítani egyelőre, hogy Salisburyben járt volna. Március 4-én hagyta el az országot, akkor, amikor Szergej és Julija Szkripal Novicsok-mérgezésben összeesett. Viszont nem egyből Moszkvába, hanem valahogy Rómába jutott el, és onnan repült Moszkvába még aznap délután 15.30-kor.

A portál további cikkeket ígér az ügyről.

(Borítókép: Bűnügyi szakértők vizsgálódnak Szergej Szkripal korábbi orosz kettős ügynök mérgezése ügyében a dél-angliai Salisbury temetőjében 2018. március 10-én. Fotó: Neil Hall / MTI / EPA)