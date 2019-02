Azt állítja, megölt 90 embert, és le is rajzolta őket

Az Egyesült Államok történetének legtöbb áldozatát szedő sorozatgyilkosa lehet Samuel Little, aki tavaly kezdett együttműködni a hatóságokkal, miután azt állította, hogy több mint kilencven embert gyilkolt meg.

A 78 éves Little már eleve börtönben ült három másik gyilkosság miatt, és amikor a neve felmerült egy újabb üggyel kapcsolatban, akkor mesélni kezdett az FBI-nak. Több dolog is stimmel abból, amit eddig megosztott a hatóságokkal.

Hogy került egyáltalán képbe?

Ahhoz, hogy az ügyet felgöngyölítsük, egészen a nyolcvanas évekig kell visszamenni. 1987 és 1989 között három gyilkosság történt Los Angelesben, melyekhez egy 2012-ben levett DNS-minta jelentett megoldást – erről derült ki, hogy Samuel Little-é.

A georgiai születésű Little korábban már többször összeütközésbe került a törvénnyel: az FBI honlapja szerint az egykor mentősként és temetői alkalmazottként is dolgozó férfi az ötvenes évektől kezdve követett el kisebb-nagyobb bűntényeket: bolti lopástól kezdve betöréseken át kábítószeres ügyekig, de csalás miatt is elővették korábban. 1961-ben három évre ítélték egy rablás miatt, 1964-ben szabadult. Egyébként kivételes fizikuma volt, egy idő után pedig versenyszerűen bokszolni kezdett.

1975-ig huszonhatszor tartóztatták le összesen tizenegy különböző államban. A nyolcvanas években ráadásul már gyilkossági ügyben állt bíróság elé. Előbb 1982-ben egy prostituált meggyilkolása miatt, abban az ügyben végül nem ítélték el, de ezzel párhuzamosan egy 26 éves floridai nő meggyilkolásával is meggyanúsították. Ott végül azért úszta meg a börtönt, mert a tanúk vallomásai nem voltak megbízhatók, úgyhogy 1984 januárjában felmentették. Kaliforniába költözött, viszont nem sok időt töltött szabadlábon, mert még abban az évben, decemberben őrizetbe vették, miután megvert két prostituáltat. Két és fél év börtönt kapott, és 1987-ben szabadult. Ezután követte el a három kaliforniai gyilkosságot, melyekkel kapcsolatban csak huszonöt évvel később került képbe.

Fotó: fbi.gov / OpenStreetMap Az FBI által készített térkép azokról a helyekről, ahol Samuel Little fiatal nőket gyilkolt

Little-t 2012-ben egy kentuckyi hajléktalanszállón vették őrizetbe, majd kiadták Kalifornia államnak, ahol vádat emeltek ellene a három, nyolcvanas évekbeli gyilkosság ügyében. Mindhárom áldozat nő volt, mindhárom nőt megfojtották, aztán a testeket sikátorban, garázsban, illetve egy szemétlerakóban rejtették el. A férfi mindvégig azt állította, hogy ártatlan, de végül bűnösnek találták, és életfogytig tartó börtönbüntetést kapott.

Egyébként azok után, hogy a DNS-minta megvolt, a helyi hatóságok az FBI-tól kértek segítséget, hogy futtassák keresztül a rendszereiken, milyen információjuk van Little-ről. Az eredmény az FBI-t is meglepte, mert egy rakás megoldatlan ügy került képbe a gyilkosságok elkövetési módja alapján.

Az FBI kutatása után egy ügy különösen gyanússá vált. 1994-ben egy elhagyatott parkolóban gyilkoltak meg egy Denise Christie Brothers nevű nőt nem messze egy moteltől: az áldozatot ugyanúgy megfojtották, mint Little többi áldozatát.

És akkor Little beszélni kezdett

A nyomozásba bevonták a texasi rangereket is, akiknek segítségével sikerült összerakni, hogy a férfi a gyilkosság idején azon a környéken tartózkodott. Egy hasonló gyilkossági ügyeken edződött ranger, James Holland többször is Kaliforniába utazott, és kihallgatta a férfit. Little később ezt a gyilkosságot is magára vállalta, ezért újabb életfogytot kapott. Közben a Hollanddel való találkozóik alatt Little egyre inkább kezdett megbízni a hatóság emberében.

Egy ilyen beszélgetés alkalmával az FBI szakértője, Christina Palazzolo is csatlakozott, Little pedig abban a reményben, hogy átkerülhet egy másik, jobb körülményeket biztosító börtönbe, beszélni kezdett. Egymás után vallott be gyilkosságokat, és nemcsak Texasban és Kaliforniában, hanem szerte az Egyesült Államokban elkövetetteket.

„Egymás után vette az államokat és városokat, és elkezdte sorolni, hogy melyik helyen hány embert ölt meg. Mississippi, Jackson: egy; Cincinnati, Ohio: egy; Phoenix, Arizona: három; Las Vegas, Nevada: egy" – idézte fel Palazzolo a beszélgetést, amin Little elkezdett beszélni az ügyekről. Az elkövetkezendő hónapokban kilencven gyilkosságot vallott be.

Ráadásul a férfi meglepően részletesen vallott ezekről a gyilkosságokról: olyan részletekre emlékezett, hogy hol tartózkodott akkoriban, és milyen autót vezetett. Egyedül a dátumokkal volt bajban.

Összesen kilencven különböző gyilkosságot vallott be, és ebből eddig 34-gyel kapcsolatban erősítette meg az ügyben nyomozó csapat, hogy valóban gyilkosság történt, és Little a gyilkosságokhoz kapcsolható.

Az áldozatokkal kapcsolatban általában a bőrszínre, korra, esetleg névre emlékezett, néhány esetben arra, hogy hol találkozott velük, vagy mit dolgoztak a nők.

A meg nem erősített esetekkel kapcsolatban folyamatban vannak a nyomozások, de az amúgy megromlott egészségű Little-t azóta számtalanszor meghallgatták.

A gyenge, elesett nőkre utazott

A Little által beismert gyilkosságok 1970 és 2005 között történtek, és tényleg szerte az Egyesült Államokban, a nyugati parttól a keletiig, Ohio államtól Floridáig.

Általában olyan nőket nézett ki, akik elesettek, magukra hagyottak vagy sérülékenyek voltak. Többen köztük prostituáltak vagy drogfüggők voltak. A holttesteket sokszor nem is sikerült azonosítani, és a haláluk ügyében nem is indult nyomozás.

Az is csak nehezítette az ügyek felderítését, hogy módszere miatt sokszor nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy gyilkosság történt-e. Gyakran leütötte vagy megfojtotta az áldozatait, akiken mivel nem volt lőtt vagy szúrt seb, ezért a hatóságok gyakran úgy zárták le a nyomozásokat, hogy valószínűleg drogtúladagolás vagy baleset okozta az áldozatok halálát. Így úszhatta meg évtizedekig a felelősségre vonást.

Lerajzolta őket, hátha segít az azonosításban

Az FBI kedden hozta nyilvánosságra azt a tablót, melyen Little állítólagos áldozatai közül tizenhat nő szerepel. Ezeket a rajzokat Little készítette emlékezetből.

„Azt reméljük, hogy ezek a portrék segítenek abban, hogy valaki, akár egy családtag, barát, ismerős segít azonosítani a nőket, és ezzel az ügyeket is meg tudjuk oldani. Little rajzai eddig pontosnak bizonyultak, két esetben a hatóságok által kirakott portrék alapján azonosították az áldozatokat helyi emberek. Azt akarjuk, hogy ezek a nők visszakapják a nevüket, a családtagjaik pedig végre válaszokat kaphatnak" – közölte az FBI a portrékkal kapcsolatban.

Az ügyek felderítését az is nehezíti, hogy Little emlékei pont a gyilkosságok időpontjával kapcsolatban ködösek, ezért nincsen könnyű dolga a nyomozó csapatnak.

Az Egyesült Államok történetének legdurvább sorozatgyilkosa lehet

Bár nem sok esély van arra, hogy Little-t egyáltalán sikerül az összes gyilkossággal kapcsolatba hozni, de az Egyesült Államok eddigi legtöbb áldozatot szedő sorozatgyilkosa Gary Ridgway volt.

Őt a seattle-i Green River Killerként emlegetik, és végül 49 ember meggyilkolása miatt ítélték el, de ő korábban azt állította, hogy 71 emberrel végzett, mindegyik áldozat nő volt.

Ted Bundyt harminc évvel ezelőtt végezték ki, legalább 30 fiatal nő halt meg, mire kiderült, hogy Bundy egy pszichopata sorozatgyilkos. Hivatalosan 30 gyilkosságot vallott be.

A cikkhez az FBI és a CNN anyagait használtuk fel.

(Borítókép: Samuel Little. Fotó: Wise County Jail )