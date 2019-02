Kirúgott munkás lőtt le több embert Chicago mellett

Öt halottja van a Chicago melletti Aurorában elkövetett lövöldözésnek, meghalt az elkövető is, jelentette az MTI tudósítója a rendőrség tájékoztatása alapján.

Az NBC televízió késő esti híradójának értesülései szerint az elkövetőt a lövöldözés reggelén elbocsátották a munkahelyéről, ez motiválhatta tettét.

Az első jelentések még arról szóltak, hogy a lövöldöző férfit a rendőrök elfogták. Később közölték, hogy a tettest a rendőrséggel vívott tűzharcban agyonlőtték. Az elkövetőt Gary Martinként azonosítottak.

Gary Martin 45 éves, és annak a gyárnak a dolgozója volt, amely mellett lövöldözni kezdett. Tettének okára egyelőre nincs magyarázat.

Az első lövések utáni percekben kivonuló rendőrök közül öten megsebesültek, őket kórházban ápolják, egy hatodik rendőrt pedig könnyebb térdsérüléssel elláttak és már haza is engedtek. Valamennyiük állapota stabil.

Donald Trump elnök a Twitteren fejezte ki együttérzését az áldozatoknak és családtagjaiknak. „Amerika veletek van” – írta az elnök és egyúttal megköszönte a rendőrök munkáját is.

Great job by law enforcement in Aurora, Illinois. Heartfelt condolences to all of the victims and their families. America is with you!