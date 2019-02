Fegyverhez sem juthatott volna az öt embert megölő illinoisi lövöldöző

A helyi idő szerint pénteken, az Illinois állambeli Aurorában öt embert meggyilkoló, öt rendőrt és egy civilt megsebesítő Gary Martinnak már korábban is volt összeütközése az igazságszolgáltatással, így fegyverhez sem juthatott volna legálisan - írta meg a CNN.

Martint pénteken reggel rúgták ki a munkahelyéről, majd felfegyverkezve tért vissza a gyárüzembe, és tüzet nyitott egy meeting résztvevőire, majd később a kiérkező rendőrökre is, akik később végül agyonlőtték.

Fotó: Handout / Reuters Gary Martin rendőrségi fotója

A CNN azt írja: az egyik áldozat humánerőforrás-menedzser volt, egy másik a mellette dolgozó gyakornok egyetemista, a másik három áldozat pedig az üzemben dolgozott munkásként.

Gary Martin 45 éves volt, és nem lett volna szabad fegyvert vásárolnia, mivel 1995-ben elítélték súlyos testi sértés miatt Mississipi államban - mondta el a lapnak az aurorai rendőrfőnök. Martin ennek ellenére mégis szerzett egy fegyvert 2014-ben, Illinoisban. Miután leadta a fegyver igényléséhez szükséges formanyomtatványt, az eladó egy olyan átvilágítást végzett el, amelynek nem volt része az ujjlenyomat ellenőrzése, így eladta a fegyvert Martinnak.

A vásárlás után Martin beadott egy fegyverviselési engedélyre vonatkozó kérelmet is, de mivel ehhez már kellett ujjlenyomatot is adnia, a hatóságok figyelmébe került, és korábbi ítélet miatt megtagadták az engedély kiadását. És kapott is egy felszólítást a hatóságoktól, hogy önként adja le a fegyverét, de ezt nem tette meg. A nyomozók jelenleg is próbálják feltárni, ez után mi történt, és miért maradhatott mégis Martinnál a fegyver.

A lövöldözés után több politikus is felemelte a szavát a fegyvertartás szigorítása érdekében.

(Borítókép: a lövöldözés helyszíne. Fotó: Reuters/Stringer)