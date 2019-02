Azt mondtam Orbánnak, nem lenne szabad a magyar nép háta mögé bújnia

Ha esik az eső, akkor azért is nyilván én, mi leszünk a felelősek. Természetesen követtünk el hibákat, lehet minket kritizálni, ezzel semmi baj. És azt is elismerem, kezdetben nem tettünk meg mindent a menekültválság kezelésében. De azért nézzük meg, mi volt a helyzet 2015-2016-ban és mi most, a menekültválságot illetően