Trump meghívta a cseh miniszterelnököt a Fehér Házba

Amíg egy Orbán-Trump találkozó kilátásban sincs, addig Donald Trump meghívta a Fehér Házba Andrej Babis cseh kormányfőt. Ezt az Egyesült Államok prágai nagykövete osztotta meg Twitteren, írja az MTI. A látogatás március 7-én lesz, ezt pedig az Izraelben tartózkodó Babis cseh újságíróknak megerősítette.

Ez kicsúcsosodása az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatainknak. A cseh-amerikai kapcsolatok az utóbbi időben nagyon intenzívek

– mondta.

A prágai külügyminisztérium nyilatkozatában a meghívást a cseh diplomácia nagy sikerének minősítette. A Trump-Babis találkozó konkrét programjáról Tomás Petrícek cseh külügyminiszter fog tárgyalni, aki szerdán utazott az Egyesült Államokba. Előtte azt mondta, a megbeszélés legfőbb témái a biztonságpolitika, a kereskedelem és a tudománytechnikai együttműködés lesznek. Azt is mondta, felveti majd Trumpéknak, hogy az elnök Milos Zeman is kimehetne egyszer az USÁ-ba. Az amerikai elnökválasztási kampány során 2016-ban Zeman volt az egyetlen európai elnök, aki nyíltan Trumpot támogatta. Trump megválasztása után telefonon felhívta Zemant, és megígérte, hogy amerikai látogatásra hívja meg. Ez azóta sem történt meg, Zeman szerint nem is fog.

A Hospodárské Noviny című cseh gazdasági és politikai lap január végén azt írta, hogy Babisnak a Fehér Ház kapuját a Huawei kínai távközlési cég ügye nyitotta meg. Az illetékes cseh hatóság tavaly decemberben figyelmeztette az állami hivatalokat, hogy a Huawei cég technológiáinak használata nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Az Egyesült Államoknak üzleti érdekei is vannak Csehországban. A cseh védelmi minisztérium például azt tervezi, hogy 12 amerikai gyártmányú helikoptert vásárol. A Westinghouse amerikai energetikai társaság pedig szeretne bekapcsolódni a csehországi atomerőművek tervezett bővítésébe.