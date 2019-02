Meleg katolikus papok vallanak homoszexualitásukról

Korábban nem történt ilyen: katolikus papok beszélnek nyíltan homoszexualitásukról a New York Times cikkében. A papok arccal, névvel osztják meg élettörténetüket, és hogy mennyire rettenetesen nehéz az életük a szexuális orientációjuk miatt.

Gregory Greiten atya ma egy Milwaukee-közelében lévő település papja, és 17 éves volt, amikor papnövendékként egyik tanára azt mondta, vegyen részt az Élet játékában. 1982-at írtak akkor, a paptanár neki és társainak szegezte a kérdést:

ha választaniuk kellene, akkor inkább lebénulnának, esetleg vállalnák, hogy testük kilencven százaléka megég, vagy inkább melegek lennének?

Senki nem választotta a "meleg lennék" opciót, mindannyian a bénulásra vagy az égésre szavaztak, kezdi a hosszú cikket a New York Times.

Greiten atya az egyik olyan meleg pap, aki arccal, névvel nyilatkozott a New York Times tabutémát feldolgozó terjedelmes cikkében. A lapnak két tucat meleg pap és papnövendék beszélt életéről, hárman abba is beleegyeztek, hogy nevük mellett fotójukat is bemutassák – de a két tucat megszólaló mindegyike retteg attól, írja a cikk, hogy feletteseik, püspökeik megtorolják őszinteségüket.

Az Egyesült Államokban "a meleg férfiak legalább 30-40 százalékát teszik ki az amerikai katolikus papságnak, a meleg papok és más kutatók becslése szerint. (...) Egy floridai plébános például így fogalmaz: a papok harmada meleg, a harmada nem, a harmadik harmadnak pedig halvány fogalma sincs, hogy micsoda” – fogalmaz a lap.

Titkolniuk kell

A cikk szerint a papokat már a tanulmányaik alatt felkészítik arra, hogyan rejtőzködjenek, ha esetleg melegek. “Soha ne menjünk sétálni vagy moziba ketten, hanem inkább hárman. És a figyelmeztetés úgy szól, hogy bármilyen férfiak közti barátság veszélyes lehet, átcsúszhat a szexualitás terepére, és különös barátsággá fejlődhet” – fogalmaz a cikk a papok elmondása alapján.

“Tehát nem lehet valódi barátságod egy férfival, mert még a végén homoszexuális leszel” – mondja az egyik nyilatkozó pap.

“Nem barátkozhatsz nőkkel sem, mert akkor még beléjük szeretsz, és az is a cölibátus ellen való. De akkor kivel legyen kapcsolatod, ami egy egészséges, emberi kapcsolat lehet?”

A cikk szerint több pap mondta, hogy aktív szexuális életet élt férfiakkal, egyikük 62 éves korában vesztette el szüzességét egy férfival, akit online ismert meg. Mivel a kapcsolat kiderült, és jelentették az érseknek, azóta senkivel nem volt szexuális kapcsolata.

Coming outolt egy coming outolónak

Greiten atya példája egyedi: 24 éves volt, amikor saját magának beismerte, hogy meleg, egy paptársának mesélt erről, aki szintén coming outolt neki. Aztán hatvanas éveiben járt már, amikor egy évvel ezelőtt a vasárnapi misén, adventkor elmondta egyházközségének, hogy meleg és hogy nincs kapcsolata senkivel. A cikk szerint közössége tapsviharban tört ki, a helyi érsek Jerome E. Listecki viszont közleményt adott ki, amiben kimondja: jobban örült volna, ha Greiten atya nem hozza nyilvánosságra melegségét. A meleg pap gyűlölködő levelek tömegeit kapta: sátánnak, gyerekmolesztáló szörnynek nevezték.

Mert habár különböző tanulmányok újra és újra megerősítik, hogy nincs kapcsolat aközött, hogy valaki meleg és hogy valaki szexuálisan bántalmaz gyerekeket, mégis gyakran összekapcsolják a két jelenséget, pláne a papoknál. Egy északkeleti államban dolgozó plébános szerint a meleg papoknak komoly gondot okoz, hogy más papok gyerekeket abuzálnak, a közvélemény gyakran összemossa ezeket. “Ez az életem” – mondja. “Olyan érzés, mintha boszorkányüldözés zajlana ellened dolgokért, amiket sosem követtél el.”

A meleg papok helyzetét nehezíti, hogy időről időre kiderül, hogy katolikus papok fiatalokat vagy gyerekeket molesztáltak. Tavaly a most 88 éves Theodore McCarrick nyugalmazott washingtoni érsek vonult vissza, miután a New York-i érsekség vizsgálata arra jutott, hogy hiteles és megalapozott az a vád, amely szerint McCarrick még New York-i papként a hetvenes évek elején szexuálisan zaklatott egy 16 éves ministránsfiút. Ő az első érsek, aki szexuális zaklatás vádja miatt távozott tisztségéből, bár ő maga azt állítja, nem emlékszik, hogy szexuálisan bántalmazta volna a fiút. És szintén tavaly egy több száz papot érintő zaklatási botrány robbant ki az USA-ban, amikor Josh Shapiro pennsylvaniai főállamügyész jelentéséből az derült ki, hogy Pennsylvania államban az utóbbi hetven évben 300 katolikus pap követett el valamilyen szexuális visszaélést, áldozataik száma pedig meghaladja az ezret.

Papság és homoszexualitás: tabu

A papság és homoszexualitás témaköre tabu, habár az utóbbi pár évben mintha repedezne az évszázados csend. 2013-ban például elődeihez képest maga Ferenc pápa is nyitottabban viszonyult a homoszexualitáshoz, például amikor ezt mondta egy meleg férfinak: "A homoszexualitásod nem számít. Így vagy úgy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, ezért a jócselekvés útján kell haladnunk." Míg Ferenc elődje, XVI. Benedek a melegjogok radikális ellenzője volt, a jelenlegi pápa többször is nyitottabbnak mutatkozott. Egy brazíliai utazásán például azt mondta:

ha egy meleg Istent keresi, ki vagyok én, hogy megítéljem őt?

Az elmúlt öt évben Ferenc pápa kritikusabb lett. Nemrég divatosnak nevezte a homoszexualitást és figyelmeztette a meleg papokat, hogy „tökéletesen felelősségteljesen viselkedjenek, soha ne okozzanak botrányt”, írja a New York Times. Ferenc pápa éppen ezen a héten találkozik a világ minden tájáról érkező püspökökkel, hogy a homoszexualitásról, és a szexuális bántalmazásról beszélgessen.

(Borítókép (balról-jobbra): Monsignor Robert J. Bussen, Steve Wolf, Gregory J. Greiten. Grafika: Aradi László / Index)