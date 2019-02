Tűz ütött ki egy többemeletes lakóépületben szerda este Banglades fővárosában, Dhakaban - olvasható a BBC oldalán. Eddig hatvankilenc áldozata van a tűzvésznek, ám ez a szám valószínűleg emelkedni fog.

A lakók nagy része nem tudott időben kimenekülni a négyemeletes házból. Kétszáz tűzoltó vonult ki a helyszínre, és folyamatosan kutatnak további túlélők után.

Ali Ahmed, a helyi tűzoltóság vezetője szerint a tűz idején közlekedési dugó volt, ezért sokan nem tudtak elmenekülni. A mentést tovább nehezítette, hogy nagyon szűkek a környékbeli utcák.

Az épületben lakások mellett raktárhelyiségek is voltak, melyeket gyúlékony vegyszerek tárolására használtak. Helyi tudósítók szerint a tűz nagyon gyorsan átterjedt a környező épületekre, legalább öt másik ház is kigyulladt. A tűz továbbterjedését ugyan sikerült megállítani, de az oltást még nem fejezték be.

Mikor ott voltam a gyógyszertárban, hallottam egy nagy robbanást. Hátrafordultam és láttam, hogy az egész utca lángol. Mindenhol lángok voltak. Én is megégtem.

- nyilatkozta Haji Abdul Kader, a tűzeset egyik túlélője. A férfi boltját teljesen elpusztította a tűz.

Bangladesben régóta fennálló probléma, hogy az épületek biztonsági előírásait nem mindig tartják be. Hasonló baleset történt február közepén, akkor nyolc ember vesztette életét.