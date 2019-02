Engem is ugyanúgy mérgeztek meg, mint Szkripalt

Emilian Gebrev bolgár vállalkozó, fegyver- és lőszerkereskedő 2015. április 27-én egyre rosszabbul lett egy szófiai üzleti vacsora után. Másnap egész nap viszketett a szeme, majd be is vérzett, de az üzletember nem akarta kihagyni az aznapi üzleti vacsorát sem, amin lengyel és orosz üzletemberekkel találkozott. Gebrev este az étteremben villódzó lézereket kezdett hallucinálni, majd hányni kezdett. Azonnal kórházba vitték. Nagyjából ugyanekkor a felnőtt fia és a vállalkozásának egyik ügyvezetője is rosszul lett, ők is kórházba kerültek.

Az orvosok kiderítették, hogy megmérgezték őket. Gebrev állapota rohamosan romlott, majd kómába esett. Az orvosok utólag azt mondták, akkoriban nem sok esélyt adtak neki a túlélésre. Végül az üzletember mégis jobban lett, majd nemzetközi vegyifegyver-laboroktól kért segítséget, hogy megtalálják az anyagot, amivel megmérgezték őt.

A finnországi Verifin labor vállalta a megbízást, és két vegyi anyag nyomát mutatta ki a férfi vizeletében. Az egyiket felismerték, organofoszfát volt. Az organofoszfát típusú vegyületek csoportjába különböző növényvédő szerek tartoznak,

és a vegyi fegyvernek kifejlesztett idegmérgek.

A másikról nem tudták megmondani az akkori eszközeikkel, hogy pontosan micsoda. Tiltott vegyületet nem találtak a mintákban, igaz, mivel a Novicsokot csak most fogják felvenni ezek közé, az előbbi állítás még nem zárja ki, de persze nem is erősíti meg, hogy Novicsok-mérgezés történt.

Gebrev állapota javulni kezdett, egy hónapot volt kórházban, utána kiengedték. Nem sokkal később megint rosszul lett, és újra kórházba került, de aztán abból is felépült. Bár a bolgár hatóságok elkezdtek nyomozni, 2016-ban végül gyanúsított nélkül lezárták az eljárást. Annyit tudtak csak megállapítani, hogy klórpirifosz nevű anyag volt a salátán, amelyből mindhárom áldozat fogyasztott, és a családi kávégépben is, de olyan kis mennyiségben, hogy azzal nem volt magyarázható a heveny mérgezés. Főleg, hogy az üzletember évek óta leszokott a kávéról.

A Szkripal-gyanú és az orosz szál

Kis szünet következett az ügyben. Aztán amikor Gebrev meghallotta, hogy mi történt Szergej Szkripallal 2018 márciusában, elgondolkodott azon, hogy vajon nem őt is Novicsokkal akarták-e eltenni láb alól. Végül tavaly októberben a bolgár hatóságokhoz fordult, hogy nyissák meg az aktákat újra, és átadta nekik a 2015-ös finn laboreredményeket is.

Hogy a gyanúja nem volt légből kapott, azt a Bellingcat oknyomozó portálja erősítette meg egy februári cikkében. Ez az írás arról szól, hogy a két, már ismert orosz GRU-s katonai hírszerző mellett egy harmadik is „dolgozhatott" a Szkripal-mérgezésen, ott volt ugyanis Angliában az eset idején.

De ami Gebrev szemszögéből ennél sokkal lényegesebb a cikkben: az említett orosz férfi az ő mérgezésekor, 2015-ben épp Szófiában volt.

Aztán a Bellingcat pár nap múlva újabb cikkel jelentkezett, amiben részletesen leírják az azonosított orosz férfi életét és munkáját. Szergej Fedotov orosz katonai hírszerző tiszt, a GRU munkatársa évek óta utazott szerte a világban, majd 2015 februárjában Szerbián keresztül Bulgáriába érkezett, pár napot maradt, aztán február 22-én Szófiából hazarepült Moszkvába.

Áprilisban, 24-én megint Bulgáriába, a tengerparti Burgaszba érkezett, és bár 30-ára volt egy repjegye vissza Szófiából Moszkvába, nem azt használta, hanem 28-án este lelépett Isztambulba, ahol egy gyors, aznapra szóló repjegyvásárlás után továbbment Moszkvába.

A Szófiából való hirtelen távozása pont azon a napon volt, amikor Gebrev a mérgezés miatt összeesett.

Fedotov aztán májusban is visszatért Szófiába, hat napot töltött ott, majd két orosszal együtt, egy autóban elhagyta az országot. Ennek az utazásának az időpontja pont azzal a pár nappal esett egybe, amikor a kómából felépülő Gebrevet kiengedték a kórházból, hogy aztán megint rosszul legyen, és újabb mérgezési gyanúval visszakerüljön.

Ez az orosz hírszerző tiszt, aki tehát Gebrev mindkét rosszulléténél épp Szófiában tartózkodott, pont ott volt három évvel később Nagy-Britanniában azon a pár napon, amikor az orosz–brit kettős ügynök hírszerzőt, Szergej Szkripalt megmérgezték. A célországból való távozásának módszere is hasonló volt: a Szkripal-mérgezés után is volt egy előre foglalt repjegye, de végül nem azzal ment haza Moszkvába.

És van még egy nyom, illetve ember, aki összeköti a két ügyet: Fedotov társa, akivel lelépett a második szófiai útján Bulgáriából, az nem volt más, mint a Szkripal-mérgezés egy másik orosz gyanúsítottja.

Kicsoda Emilian Gebrev, és hogy jönnek ide az oroszok?

A Vesti életrajza szerint az üzletember a bolgár állami Kintex fegyverexportőrnél kezdte a karrierjét, majd saját bizniszbe kezdett, felhasználva a főleg Észak-Afrikában erős kapcsolati hálóját. 1992-ben megalapította az Emko nevű vállalkozását, aminek lőszerexport a fő profilja. A cég többször is botrányba keveredett:

2001-ben az amerikaiak elfogtak egy hajót, amin az üzletember Nicaraguába szánt Kalasnyikovjai és lőszerei voltak 30 millió dollár értékben.

2006-ban egy macedón fegyverbotrányban merült fel a neve, Szkopjéban a hatóságok lekapcsoltak három bolgár teherautót, tele fegyverekkel, amiket jóval a piaci ár alatt szerzett meg valaki, hogy Bulgárián át egy harmadik országba vigye, miközben a dokumentumban az állt, hogy a fegyvereket be kell olvasztani.

2012-ben az oroszok szerepeltették őt egy feketelistán, amit a bolgár külügynek írtak. Moszkva szerint ugyanis Gebrev Grúziába (Georgiába) és egyéb orosz érdekeltségű konfliktuszónába is adott el fegyvert.

2017 szeptemberében kiderült, hogy a cég egyedüli bolgár cégként rajta van az amerikai külügy feketelistáján, és így nem üzletelhet amerikaiakkal.

Háború egy Kreml-közeli oligarchával

A nagy kérdés, hogy kinek és mivel ártott Gebrev. Erre több teória is van.

A Capital bolgár újság idén januárban, nem sokkal a Bellingcat bombasztikus nyomozása előtt hosszú cikket közölt Gebrevről, ebben emlékeztetett arra, hogy egy hónappal a mérgezés után egy bolgár hírportálon aláírás nélküli cikk jelent meg arról, hogy a méreg oroszokra utal, és Gebrev épp akkor kötött egy nagy bizniszt Ukrajnával. Az egyébként tény, írta a Capital, hogy akkoriban az orosz média hevesen támadta Gebrevet az ukrán bizniszeiért. Gebrev ugyanakkor igyekszik ezek jelentőségét tompítani, azt mondta, az ukrán biznisze „semmiség, kis összeg, alacsony színvonalú technika".

A Capitalnak is, majd most a Guardiannak is a volt bolgár védelmi miniszter, Gebrev barátja, Bojko Noev egy másik szálon közelítette az oroszokat: azt nyilatkozta, hogy Oroszország évek óta próbálja ellenőrzése alá vonni a bolgár védelmi ipar szerződéseit, próbálnak például piacot szerezni Afrikában és Ázsiában, ahol Gebrev „mindig lenyomja őket".

Ám ő is úgy véli, és Gebrev maga azt mondta, hogy

valójában a Dunarit-ügy miatt akarták eltenni láb alól.

A Dunarit egy bolgár fegyvergyár. Gebrev 2016-ban vette meg az üzemet, és emiatt komoly összetűzésbe keveredett a bolgár állammal és egy Kreml-párti, orosz érdekek mentén dolgozó politikus-oligarcha-médiamágnással, Deljan Peevszkivel. Az állam minden eszközzel keresztbe tett Gebrevnek: a Dunarit megvásárlását a bolgár versenyügyi hivatal blokkolta, aztán 2017-ben az állam egy átfogó vizsgálat után visszavonta Gebrev cégének az engedélyét arra hivatkozva, hogy szakmai hiányosságokat állapítottak meg a működésében, majd nem sokkal később pénzmosással vádolták meg az üzletembert. Az indok, hogy az üzemet egy olyan üzletember bankjától szerezte meg, akit azóta súlyos banki bűncselekményekkel vádoltak meg. 2017 októberében a bolgár állam és az Emko megegyezett, a cég visszakapta az állami szerződéseit.

A mérgezés egy hónappal azután volt, hogy Gebrevék elkezdtek dolgozni az üzem megvásárlásán. „Ekkor kezdődtek a problémák, valaki nem volt túl boldog" – nyilatkozta az üzletember a Guardiannek. A héten pedig a bolgár közrádiónak mondta azt, hogy a Dunarit-ügy még mindig nem zárult le, mind a mai napig kap fenyegetéseket, hogy hagyja békén a céget. Állítása szerint számára idegen emberek mennek oda hozzá az utcán, és figyelmeztetik őt, hogy egy ujjal se nyúljon a céghez.

A GRU-hírszerzőről írt Bellingcat-oknyomozás után brit társhatóságok is beszálltak az újraindított bolgár vizsgálatba, elküldték nekik a laboreredményeket is. Más kérdés, hogy Gebrev és a volt védelmi miniszter is úgy véli, nem nagyon fognak találni semmit, szerintük

épp az oligarchikus és orosz összefonódások miatt nem érdeke Bulgáriának nagyon nyomozni,

úgyhogy – vélik – megpróbálják majd csendben elsüllyeszteni az ügyet.

A finn Verifin labor mindenesetre öt éven át tárol minden mintát, és azt állítják, hogy ha felkérést kapnak rá, újra át tudják majd nézni Gebrevét Novicsokra.

(Borítókép: Emilian Gebrev egy sajtótájékoztatón 2017 októberében – fotó: Nikolay Doychinov / AFP)