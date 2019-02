Trumpék azt vizsgálják, nemzetbiztonsági kockázat-e a klímaváltozás

Várhatóan egy tizenkét tagú testület fogja vizsgálni a klímaváltozás nemzetbiztonsági kockázatait az Egyesült Államokban - írta meg az MTI.

Egyenlőre még csak az elnöki rendelt vázlata van kész a klímabizottság létrehozásáról, de már most feltételezhető, hogy William Happer, a Fehér Ház fizikus végzettségű tanácsadója is tagja lesz. Happer közismerten szkeptikus a klímaváltozással kapcsolatban. Tudományos körökben nagy visszhangja volt, mikor többször is kijelentette, hogy az üvegházhatással járó széndioxid-kibocsátás nem káros, hanem kifejezetten hasznos az emberiség számára.

Az amerikai törvényhozók 2017-ban már rögzítették, hogy a klímaváltozás közvetlen fenyegetést jelent az Egyesült Államok nemzetbiztonságára, valamint befolyásolja a világ azon térségeinek stabilitását is, ahol az Egyesült Államok hadserege jelen van és ahol a jövendő konfliktusok stratégiai következményekkel járnak.

Ez a törvény, amit egyébként Donald Trump aláírt, előírja, hogy a védelmi minisztérium évente készítse jelentést a klímaváltozás hatásairól. A Pentagon januárban hozta nyilvánosságra az első ilyen jelentést, ami többek között azt állapította meg, hogy egyre gyakoribbak az áradások, szárazságok és tűzvészek, melyek a klímaváltozással állnak összefüggésben.

A jelentés ellenére Donald Trump továbbra sem hiszi, hogy a klímaváltozás káros hatással lenne az Egyesült Államokra. Szerinte az ezzel kapcsolatos jelentéseknek nincs független ellenőrzése és egyáltalán nem adnak tere az ellentétes álláspontnak.