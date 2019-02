Sámánista tevegyilkosság miatt nyomoznak Oroszországban

Nyomozás lett abból a felvételből, amelyen öt tevét ölnek le és égetnek el rituálisan a Bajkál-tó partján fekvő Burjátföldön. A még január végén készült videón az Oroszországhoz tartozó terület fősámánjának helyettese beszélt a régi hagyomány felélesztéséről, amelynek célja Oroszország újjászületésének elősegítése, hiszen az – mondta Artur Cibikov – lelki megerősítés nélkül lehetetlen.

"A keresztények imádkoznak a templomaikban, más vallások is...mi sámánok a magunk módján” – magyarázta az áldozat szakrális hátterét Cibikov. A felvétel azonban felháborodást keltett – bár az állatokat nem élve égették el, előtte leölték őket –, sőt, Cibikov felettese közölte: ilyen rituálé nem is létezett, ellentmond a sámánok hagyományainak. A fősámán azt is kijelentette: áldozatnak bárányt, esetleg lovat áldoztak fel. „És ahhoz is jóval komolyabb ok kell, mint a hangzatos szavak Oroszország újjászületéséről” – mondta Vitalij Baltajev.

A nyomozás állatvédők feljelentése alapján indult meg. A sámán szerint ugyan gazdaságban tartott tevékről van szó, amelyeket agresszív viselkedésük miatt a tulajdonosok ajánlottak fel a szertartásra, az állatvédő szervezet szerint leölésükre nincs képesítésük a sámánoknak, így azt nem végezhették volna el.

Cibikov visszautasította a vádakat, de közölte, készen áll arra, hogy büntetést esetén kifizesse a bírságot.