Amerikai külügyminiszter Venezueláról: a katonai beavatkozás is az asztalon van

A 24 éves Hoda Muthan kivégzéseket nézett végig, most visszatérne az Egyesült Államokba.

Sorra érkeznek a hírek olyan brit és amerikai fiatal nőkről, akik egykor az ISIS területére szöktek, ám most hazatérnének. Mi ilyenkor a teendő? Ráadásul a dzsihadistákat nem olyan könnyű a bíróság előtt felelősségre vonni, mint azt elsőre gondolnánk.

Az amerikai külügyminiszter szerint addig fenntartják a nyomást Nicolás Maduro elnökre, amíg nem távozik a hatalomból, a katonai beavatkozás sem kizárt. Mike Pompeo február 24-e, vasárnap a Fox televíziónak adott interjújában arról is beszélt, hogy lehetséges, hogy Donald Trump és Kim Dzsongun csúcstalálkozóján nem sikerül minden kérdést megoldani, így újabb találkozó is lehetséges, ugyanakkor már a mostanitól is konkrét eredményekre számít.

A hanoi találkozó céljáról Pompeo azt mondta, hogy az amerikai kormányzat változatlanul Észak-Korea atomfegyver-mentesítésére törekszik.

Kitért a venezuelai válságra és az Iszlám Állam terrorszervezet Egyesült Államokba visszatérni akaró egyik volt tagja, Hoda Muthana ügyére is. Venezueláról szólva Pompeo hangsúlyozta, hogy az amerikai kormányzat mindaddig fenntartja a nyomást Nicolás Maduro elnökre, amíg a venezuelai vezető nem érti meg, hogy kormányzata napjai "meg vannak számlálva". "Meg fogjuk tenni mindazt, amit meg kell tennünk annak érdekében, hogy demokrácia uralkodhassék."

Az esetleges amerikai katonai beavatkozásra vonatkozó kérdésre válaszolva nem zárta ki azt, mint mondta: "minden megoldás az asztalon van".

Hoda Muthanáról, arról a 24 éves nőről, aki Szíriában az Iszlám Állam tagja volt és most a másfél éves gyermekével együtt vissza akar térni az Egyesült Államokba, Pompeo leszögezte: "nem amerikai állampolgár terroristáról" van szó, aki biztosan nem térhet vissza az Egyesült Államokba. A nő Alabamában élő, jemeni származású szülei pénteken indítottak pert az amerikai kormány ellen, arra hivatkozva, hogy a lányuk amerikai állampolgár, ezért jogosult visszatérni az országba.