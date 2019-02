Két tucat embert tartóztattak le, miután részegen megtámadtak egy bangkoki iskolát vasárnap – olvasható a Bangkok Post oldalán. A középiskolában éppen az egyetemi felvételit írták a diákok.

Fotó: redskullhelpcrime / Facebook Vizsgaszoba a bangkoki iskolában, ahol a randalíroztak a részeg elkövetők

A 18 és 41 év közötti férfiak egy közeli buddhista papszentelő ünnepségen vettek részt. Az iskola vezetése többször megkérte a társaságot, hogy tekintettel a vizsgára, halkítsák le a zenét. A részeg férfiak ehelyett beözönlöttek az iskolába, ahol fenyegették, zaklatták és bántalmazták a tanárokat, valamint diákokat.

A helyi rendőrség 12 sérültről számolt be. Megsérült többek között az iskola igazgatója, valamint több diák és tanár is. A tanárnők és diákok közül többen jelentettek szexuális zaklatást is.

A rendőrség eddig 24 embert fogott el, de a helyi szóvivő szerint még további letartóztatások várhatóak.