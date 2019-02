Brexit: Theresa May szavazásra bocsátaná a kilépés elhalasztását

Theresa May brit miniszterelnök a londoni alsóházban megígérte a képviselőknek, hogy szavazhatnak a rendezetlen brexit elutasításáról, majd pedig az EU-s kilépés március 29-i dátumának az elhalasztásáról abban az esetben, ha megint nem megy át a brexitmegállapodása a márciusi szavazáson, írja a BBC.

May már korábban bejelentette, hogy február vége helyett csak március 12-ig ír ki újabb szavazást az aktuális brexitmegállapodásáról.

May megállapodását a kilépés feltételrendszeréről az EU 27 tagországa már elfogadta, azonban a brit alsóházban januárban történelmi mértékben szavazták le. A legfőbb vitás pont az ír–északír határellenőrzés visszaállításának elkerülését célzó tartalékmegoldás, ami alapján határozatlan időre a vámunióban ragadhatnának a britek, ez pedig a képviselők többségének elfogadhatatlan.

A kormányfő visszament tárgyalni az EU-val, és eredetileg február végére ígért eredményeket. Azonban már jelezte, hogy nem javasol újabb szavazást a saját megállapodásáról a héten, miután nem sikerült semmilyen lényegi változtatást kialkudnia.

Az EU-ban továbbra sem akartak belemenni a korábbi megállapodás újratárgyalásába, miközben közeleg a brexit március 29-i dátuma. Ha pedig semmi más nem történik addig, akkor rendezetlen formában, egyik napról a másikra esnének ki a britek az EU-ból. Ez komoly gazdasági károkat okozna főként az Egyesült Királyságnak, de kisebb részben az EU-nak is.

Ezért Mayen a saját kormányán belül is egyre nagyobb volt a nyomás, több miniszter is azt akarta, hogy próbálja meg elhalasztani a kilépés dátumát. May még a hétvégén is hangsúlyozta, hogy a cél az, hogy az Egyesült Királyság az eredeti terveknek megfelelően március 29-én kilépjen az EU-ból. Azonban állítólag legalább három miniszter lemondással fenyegetőzött, amennyiben May nem hajlandó kizárni a rendezetlen kilépés lehetőségét. May korábban ennek a rémképével próbálta rávenni a képviselőket, hogy a megállapodását tekintsék a kisebbik rossznak.

May megint fordult egyet

May kedden az alsóházban már azt mondta, hogy továbbra sem szeretné, ha elhalasztanák a kilépést, mert szerinte ez nem könnyítené meg egy megállapodás elfogadását. Viszont kijelentette, hogy az alternatív szavazások biztosításával az Egyesült Királyság csak akkor lép ki megállapodás nélkül, rendezetlen formában március 29-án az EU-ból, ha az alsóházban nem lesz többség valamelyik másik verzió mellett.

May tehát azt ajánlotta, hogy

Március 12-ig szavazhatnak a brexitmegállapodásáról, amihez továbbra is módosításokat próbál kialkudni az EU-tól.

Ha ez megint elbukik, akkor március 13-án a képviselők arról szavazhatnak, hogy egyetértenének-e egy rendezetlen brexittel. Január végén az alsóház azt már egyszer kinyilvánította egyébként, hogy ezt az opciót mindenképpen el akarja kerülni.

Ha ezt a felajánlott márciusi szavazáson is elutasítanák, akkor március 14-én jönne az a voksolás, amin a kilépési dátum módosítását kezdeményezhetnék.

A kabineten belüli nyomás mellett May azért léphette meg ezt, mert szerdán újból szavazhat az alsóház a munkáspárti Yvette Cooper beadványáról, amely arra kötelezte volna a kormányt, hogy halassza el a kilépés március 29-i dátumát, amennyiben nem sikerül elfogadni egy brexitmegállapodást március közepéig.

May most azt akarja, hogy a kormány mögött álló parlamenti többség, a toryk és az északír unionisták az ő halasztásos javaslatát szavazzák meg, ne a másikat, ami kivenné a kormány kezéből a döntést.

Az EU-nak is bele kéne mennie

A kilépés elhalasztásához nem elég a brit parlamentnek döntenie, a többi EU-s tagország jóváhagyására is szükség lenne. Azonban az EU részéről már korábban is utaltak arra, hogy készek lennének további időt adni.

Hétfőn már Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke is arról beszélt, hogy „ésszerű megoldás" lenne a brexit elhalasztása, mivel a brit parlamentben nincs meg a többség, ami jóváhagyná a kilépési megegyezést. Hozzátette azonban, hogy May még hisz benne, hogy mégis sikerülni fog átverekednie a megállapodását.

Mennyi haladékot kaphatnának?

Egy esetleges halasztásnál korábban az merült fel, hogy legfeljebb két-három hónapról lehetne szó. Az Európai Bizottság elméleti szinten arra utalt, hogy az új Európai Parlament felállásának napja lehet egy mérföldkő, ez pedig július 2. Vagyis jogászkodással addig még el lehetne húzni papíron a britek kilépését az EP-választás módosítása nélkül. Mostani állás szerint az Egyesült Királyságban már nem tartanák meg az EP-választást májusban.

Vasárnap a Guardian uniós forrásokra hivatkozva azonban azt írta, hogy az Európai Unió legfelsőbb tisztségviselői már vizsgálják annak lehetőségét is, hogy 2021-ig elhalasszák a brexitet. A lapnak nyilatkozó források szerint az uniós vezetőknek is kezd elegük lenni abból, hogy May megegyezése a kilépésről makacs elutasításra talál odahaza, miközben a miniszterelnök nem tud mit kezdeni pártja keményvonalas brexitpárti táborával, és az ellenzék felé se nyit.

Ezért a cikk szerint az uniós vezetők egyre inkább hajlanak arra, hogy ha szükség lesz hosszabbításra, akkor ne rövid határidejű, mindössze néhány hónapos haladékot adjanak, amely csak elodázná a problémák valós feloldását, hanem egészen 2021-ig tolják ki a brexitet, hogy legyen idő valódi megállapodást kötni. Ebben az esetben viszont az EP-választáshoz is hozzá kellene nyúlni.