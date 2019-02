Brexit: a brit alsóház bebiztosította, hogy dönthessen a határidő hosszabbításáról

A brit alsóházban a képviselők megszavazták, hogy dönthessenek a brexit március 29-i dátumának elhalasztásáról, amennyiben nem tudnak elfogadni egy brexitmegállapodást március közepéig a parlamentben.

A korábban a kilépés dátumához ragaszkodó Theresa May kormányfő a kabineten belüli nyomásnak is engedve kedden megígérte, hogy a képviselők szavazhatnak a rendezetlen kilépés elutasításáról, és esetleges halasztásról is, amennyiben március 12-ig nem fogadják el az éppen aktuális brexitmegállapodását.

A munkáspárti Yvette Cooper már korábban beadott egy ehhez kapcsolódó módosító javaslatot May brexittervéhez, amit most már a kormány is támogatott. Így végül 502-en szavaztak mellette, és csak 20, kemény kilépéspárti toryk egy csoportja ellene. A konzervatívok közül 88, a Labourből 10, az északír unionisták közül pedig 9 képviselő tartózkodott, írja a BBC. A módosító kiköti, hogy amennyiben a képviselők a határidő meghosszabbításáról döntenek, akkor a kormánynak erről kell tárgyalnia az EU-val, és törvénybe kell foglalnia a halasztást.

May megállapodását a kilépés feltételrendszeréről az EU 27 tagországa már elfogadta, azonban a brit alsóházban januárban történelmi mértékben szavazták le. A legfőbb vitás pont az ír–északír határellenőrzés visszaállításának elkerülését célzó tartalékmegoldás, ami alapján határozatlan időre a vámunióban ragadhatnának a britek, ez pedig a képviselők többségének elfogadhatatlan.

A kormányfő visszament tárgyalni az EU-val, és eredetileg február végére ígért eredményeket. Azonban már jelezte, hogy nem javasol újabb szavazást a saját megállapodásáról a héten, miután nem sikerült semmilyen lényegi változtatást kialkudnia. Így végül azt ígérte meg, hogy március 12-ig megtartják az újabb szavazást a megállapodásról, addig próbál változtatásokat elérni.

Az EU-ban továbbra sem akartak belemenni a korábbi megállapodás újratárgyalásába, miközben közeleg a brexit március 29-i dátuma. Ha pedig semmi más nem történik addig, akkor rendezetlen formában, egyik napról a másikra esnének ki a britek az EU-ból. Ez komoly gazdasági károkat okozna főként az Egyesült Királyságnak, de kisebb részben az EU-nak is. Ezért Mayen a saját kormányán belül is egyre nagyobb volt a nyomás, több miniszter is azt akarta, hogy próbálja meg elhalasztani a kilépés dátumát.

A kilépés elhalasztásához nem elég a brit parlamentnek döntenie, a többi EU-s tagország jóváhagyására is szükség lenne. Azonban az EU részéről már korábban is utaltak arra, hogy készek lennének további időt adni.

Szerdán egy másik fontos fejlemény az volt, hogy az alsóház elutasította a Munkáspárt módosító indítványát egy alternatív megállapodásról, ami vámuniós viszonyrendszer fenntartását írta volna elő az EU-val a brexit után is. A Labour az indítvány leszavazása esetére kilátásba helyezte, hogy támogatni fog minden olyan kezdeményezést, amely új EU-népszavazás kiírását irányozza elő.