Regisztrálni kell Ferenc pápa csíksomlyói látogatására

A pontifex.ro honlapon kell bejelentkezniük mindazoknak, akik részt szeretnének venni Ferenc pápa június elsejei csíksomlyói miséjén, tudósít az MTI a szervezők szerdai kolozsvári sajtótájékoztatójáról.

Amint Oláh Zoltán kanonok, a pápalátogatás sajtófelelőse elmondta: a regisztráció március elsejétől kezdődik, és március 31-ig tart. Valamennyi regisztrált személy emailben vonalkódos belépőt kap, amelyet ki kell nyomtatnia, és amely nélkül nem juthat be arra a több mint tízhektáros védett területre, amelyet a csíksomlyói hegynyeregben biztonsági okokból elkerítenek a hatóságok.

A szervezők arra buzdítottak, hogy az érdeklődők lehetőleg csoportosan, a plébániáknak megfelelően jelentkezzenek, és csakis tömegközlekedési eszközökkel jöjjenek Csíksomlyóra. Május 31-től ugyanis Csíkszeredába már csak az engedéllyel rendelkező, csoportokat szállító gépkocsik juthatnak be. A bekerített területre csakis beléptető kapukon keresztül, biztonsági ellenőrzés után juthatnak be a zarándokok. Magukkal vihetnek tábori széket, esernyőt, élelmiszert, gyógyszert, és vizet, fél literes flakonokban.

Nem lehet viszont a csomagban, olló, bicska vagy más szúró, vágó eszköz, és gyúlékony vagy robbanékony anyag.

Oláh Zoltán elmondta: szeretnék a rendezvény imádságos jellegét megőrizni, ezért arra kérte a zarándokcsoportokat hogy csakis a templomi lelkiségi zászlóikat hozzák magukkal, és ne hozzanak olyan zászlót vagy feliratot, ami a zarándoklat szellemétől idegen. A kanonok azt is bejelentette: a pápai szentmise szertartása latin nyelvű lesz, Ferenc pápa olaszul fog prédikálni magyar szinkrontolmácsolással, az énekek magyarul hangzanak majd el. Az egyház román és angol tolmácsolást is biztosít, amit mobiltelefonon lehet majd hallgatni. A csíksomlyói pápai szentmisét élőben közvetíti a román közszolgálati televízió.

A kolozsvári sajtótájékoztatón Böcskei László nagyváradi római katolikus püspök beszélt a látogatás lelki vonatkozásairól. Úgy vélte: Ferenc pápa látogatása "ölelés és bátorítás", "ajándék és kihívás" is egyben. Úgy vélte: a pápa erdélyi látogatásával köszöni meg azoknak a hűségét, akik a kommunista diktatúra idején hosszú éveket töltöttek börtönben, és életüket is adták a hitükét. Valószínűnek tartotta ugyanakkor, hogy a pápa bátorító üzenetet hoz erdélyi híveinek. Böcskei szerint a zarándokoknak rá kell hangolódniuk a látogatásra, és az eseménynek következményei is kell, hogy legyenek.

Oláh Zoltán az MTI kérdésére kijelentette: egyelőre sem romániai, sem magyarországi állami méltóságok nem jelentették be részvételi szándékukat a csíksomlyói pápai misén.

Nemrégiben Orbán Viktor sajtófőnöke az Indexnek nevezte sajtókacsának azt a román sajtóértesülést, miszerint június elején a magyar miniszterelnök fogja fogadni Ferenc pápát Csíksomlyón. Az Adevarul című román napilap blogrovatában George Simion aktivista írt arról, hogy Orbán fogadhatja a pápát. George Simion - aki Románia és Moldova egyesülését szorgalmazza és jelöltként akar indulni a májusi európai parlamenti választáson - a székelyföldi románok egy szombati találkozójára hivatkozik, ahol ortodox püspökük, Andrei Moldovan azt állította: tudomása szerint sem Klaus Iohannis román államelnök, sem Viorica Dancila miniszterelnök nem vesz részt a csíksomlyói eseményen, így Orbán Viktor fogadja majd a pápát.

Mint megírtuk, a pápa elfogadta a román államfő meghívását, és május 31-től június 2-ig több helyszínre és eseményre is ellátogat Romániában. Elmegy a moldvai Jászvásárra, az erdélyi Balázsfalvára és Csíksomlyóra is, ahol szentmisét tart a hegynyeregben. Mivel a pünkösdi búcsú az idén egy héttel későbbre, június 8-ára esik, a két eseményt összevonták.

A tervek szerint június elsején helyi idő szerint 11 órakor helikopterrel érkezik a pápa Csíksomlyóra, ahol az úgynevezett pápamobilon körbejár, hogy minél több hívőhöz minél közelebb kerüljön. A tervek szerint 11 óra 45 perckor kezdődne a latin nyelvű ünnepi szentmise, és annak keretében a pápának a beszéde, amelyet magyar nyelvre fordítanak. Az eseményre egy szabadtéri oltárt készítenek, mert a meglévő nem felel meg. A szentmise után Ferenc pápa szűk körű, rövid ebéden vesz részt, és 15 órakor továbbindul Jászvásárba.