Megállapodás nélkül ért véget Trump és Kim Dzsongun csúcstalálkozója

Cikkünk frissül.

Váratlanul félbeszakadtak Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai diktátor tárgyalásai a második csúcstalálkozójuk második napján, aminek a végén az eredeti tervek szerint közös nyilatkozatot írtak volna alá. Azonban ehelyett a két vezető külön hagyta el a tárgyalásoknak helyet adó Metropole hotelt.

A Reuters és az AFP is azt írja a Fehér Házra hivatkozva, hogy Trumpnak és Kimnek nem sikerült megállapodnia a második csúcson, de a stábjuk kész esetleges másik találkozóra a jövőben.

A csütörtöki első megbeszélések után egy munkaebéden kellett volna részt vennie Trumpnak és Kim Dzsongunnak, de a helyszínen tartózkodó újságírók szerint az amerikai és az észak-koreai delegáció egyik tagja sem tűnt fel az előkészített asztalnál.

Ezek után Sarah Sanders, a Fehér Ház szóvivője bejelentette, hogy még tartanak a megbeszélések, de hamarosan véget érnek, Trump pedig visszamegy a szállására, a Marriottba. Arra többszöri kérdésre sem válaszolt, hogy ez hogyan érinti az eredetileg tervezett közös nyilatkozat aláírását. Magyar idő szerint tíz óra helyett nyolc körül várható az amerikai elnök sajtótájékoztatója.

Nem tudni, mi történhetett, de Kim Dzsongun és az észak-koreai delegáció is elhagyta a tárgyalások helyszínét.

Kim Jong Un leaves the Metropole without a joint signing ceremony pic.twitter.com/TefzCfab8J — Oliver Hotham (@OliverHotham) February 28, 2019

Bizakodva nyilatkoztak

Az Észak-Korea atom- és rakétaprogramjára koncentráló csúcstalálkozó szerda este egy tolmácsokkal kiegészített négyszemközti megbeszéléssel kezdődött, majd Trumpék egy vacsorán két-két emberük, köztük a külügyminiszterek társaságában folytatták a tárgyalásokat a hanoi Metropole hotelben. Azt azonban előzetesen is tudni lehetett, hogy a lényegi fejlemények majd csütörtökön várhatóak. „Nagyon sűrű napunk lesz holnap" – mondta Trump a vacsorán.

Trump és Kim a csütörtöki tárgyalások elején már nyilatkozott a sajtónak. Az amerikai elnök megint arról beszélt, hogy milyen gazdasági előnyök várhatnának Észak-Koreára. „Kezdettől elmondtam, hogy nem a gyorsaság a lényeg, hanem hogy a megfelelő megállapodást kössük" - mondta. Szerinte nagyszerű sikert érnek majd el, és sokat találkoznak a következő években.

Kim Dzsongun nagyszerű párbeszédre számított. Szerinte sokan szkeptikusak voltak a tárgyalásaikat illetően, amik mégis megvalósultak.

A CNN szerint a programban benne volt egy kötetlen megbeszélés a hotel úszómedencéje mellett, de a 93 százalékos páratartalom miatt a két vezető csak egy rövid sétát tett a kertben.

Az első tárgyalási kör végén a korábban legfeljebb az észak-koreai állami médiának felelő Kim tolmácson keresztül válaszolt egy külföldi újságíró, a Washington Post munkatársának kérdésére is. Szerinte még korai megmondani, mire jutnak, de nem tartja magát pesszimistának, és jó eredményt vár. Azt is elmondta, hogy ha „nem lenne kész az atommentesítésre, nem lenne ott a csúcson."

„Ez egy jó válasz, talán a legjobb, amit hallhatunk" – mondta Trump. Kim azonban korábban már többször is beszélt az atomarzenáljának lehetséges leszereléséről, ezért az a kérdés, miről tudnak konkrétan megállapodni. Trump azt mondta, hogy mindenről, köztük az emberi jogsértésekről is tárgyalnak Kimmel.

Egy újságíró arra is rákérdezett, hogy lehetséges-e amerikai kapcsolattartó iroda megnyitása Phenjanban. Kim először nem akart válaszolni, de aztán megfontolandónak nevezte, viszont szerinte ezt négyszemközt kell megbeszélniük. Trump jó ötletnek nevezte a felvetést, ami a tárgyalások előtt is az egyik lehetséges eredményként került elő.

A szerdai és a csütörtöki tárgyalási forduló között Trump figyelmét volt ügyvédjének, Michael Cohennek a kongresszusi meghallgatása is elvonhatta. A korábban a kongresszusnak tett hamis vallomása, adócsalás és más ügyek miatt hároméves börtönbüntetésre ítélt Cohen egy képviselőházi bizottság előtt többek között arról beszélt, hogy Trump rasszista, szélhámos és csaló, aki ellen eddig még nem nyilvános ügyekben is vizsgálódik a New York-i ügyészség. Az amerikai médiában élőben közvetített meghallgatáson rengeteg kérdést kapott az őt krónikus hazudozónak minősítő republikánus, és a különböző ügyekben Trump szerepét firtató demokrata képviselőktől.

Nyolc hónappal Szingapúr után

Trump és Kim 2018 júniusában Szingapúrban találkozott először. Az első találkozó ténye történelmi volt, hiszen először ült le hivatalban lévő amerikai elnök az aktuális észak-koreai vezetővel.

Azonban csak nagy általánosságokban ígérte meg Észak-Korea, hogy a Koreai-félsziget teljes atommentesítésén fog dolgozni, miközben hiányoztak a konkrétumok, és semmilyen menetrendet sem fektettek le a következő lépésekhez. Már akkor szembetűnő volt, hogy abban sem jutottak közös nevezőre, hogy pontosan mit is értenek az atomfegyver-mentesítés alatt.

Nyolc hónappal az első csúcstalálkozó után a tét továbbra is óriási, de mérsékeltebb várakozások előzték meg az Észak-Korea atom- és rakétaprogramjára koncentráló tárgyalásokat.

Az ezúttal a szingapúrihoz képest több munkamegbeszéléssel előkészített csúcson végső soron az Egyesült Államok továbbra is azt akarja elérni, hogy Észak-Korea adja fel az atom- és rakétaprogramját, és ezek bizonyításához engedjen be ellenőröket az elzárt országba. A phenjani rezsim pedig az országot szorongató gazdasági szankciók enyhítését, és biztonsági garanciákat akar az Egyesült Államoktól.

A legvalószínűbb azonban az, hogy ennél kisebb léptékű eredményre jutnak majd, de a legnagyobb kérdés, hogy milyen területeken indulhat meg olyan folyamat, amit későbbi tárgyalásokon folytathatnak. A koreai háborút lezáró békenyilatkozat, egy fontos észak-koreai atomlétesítmény bezárása, cserébe pedig a szankciók egy részének feloldása mellett kapcsolattartó irodák létesítése lehet Trump és Kim tárgyalásainak középpontjában. Itt írtunk arról bővebben, hogy mi a tét, milyen témák lehetnek, és mi várható a csúcson>>>

(Coverfotó: Fotós: Saul Loeb Ügynökség: AFP)