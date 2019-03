Sziget lett egy kaliforniai városból a megáradt folyó miatt

Egy kaliforniai kisváros gyakorlatilag hivatalosan is szigetté változott, miután kiöntött az Orosz folyó, írja a Skynews. Guerneville egy 4500 fős kisváros Kaliforniában, amin keresztülfolyik a folyó, de egy kétnapos masszív vihar után már annál is konkrétabban folyt keresztül rajta a folyó. A közösséget csak csónakokkal, kajakokkal lehet elérni, ők is csak így tudnak közlekedni.

A településen - és ezzel együtt 20 másik észak-kaliforniai településen - elrendelték a lakók evakuálást. Az Orosz folyó (Russian River) többször is elárasztotta már a települést a fekvése miatt könnyen előfordul, amikor a folyó kilép a medréből, de a mostani vízállás az elmúlt 20 év legmagasabb vízállása.

A kitelepített lakók arra várnak, mikor mehetnek vissza, hogy megnézzék, mit menthetnek még meg a lakásaikból, házaikból, amelyeknek az alsó szintjét teljesen ellepte a víz. Azon kevés helyekre, amit nem lepett el a víz, így például a főúton található étterembe csónakkal mentek dolgozni.

Összesen körülbelül 2000 házat, épületet árasztott el a víz körülbelül két, két és fél méter magasságig, volt akit fáról kellett menteni.

(Borítókép: Légifelvétel az elárasztott utcákról Guerneville-ban 2019. február 28-án. Fotó: Justin Sullivan / Getty Images Hungary)