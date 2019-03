Európai párttársai egyötöde kizáratná a Fideszt a Néppártból

Az Európai Néppárt (EPP) EP-frakciója összesen 50 pártot integrál – illetve ül a frakcióban néhány független képviselő is –, ezek közül mostanra kilenc párt állt be a mögé a kezdeményezés mögé, hogy a Fideszt kizárják a pártszövetségből. Ezt az eljárást elég öt országból hét pártnak kezdeményeznie, és mivel a 444 cikke szerint mostanra már két-két belga és svéd, továbbá egy-egy finn, görög, holland, luxemburgi és portugál párt csatlakozott az akcióhoz (és talán egy dán párt is beszáll), az eljárásnak el kell indulnia.

A Fidesz elleni eljárást kezdeményező pártoknak 27 képviselője ül a 219 tagú EPP-frakcióban – ez nagyjából a frakciótagok egynyolcadát jelenti –, míg a Fidesznek 11 mandátuma van a képviselőcsoportban. A Fidesz a néppárti frakció hatodik legerősebb pártja, az ellenük fellépő pártok közül kettőnek (a görögnek és a hollandnak) van 5-5 képviselője.

Az EPP-ben legnagyobb súllyal szereplő pártok (a német CDU, a francia Republikánusok, a spanyol Néppárt és az olasz Forza Italia) még nem foglalt állást a vitában. A 444 forrásai szerint az ugyanakkor nem várható, hogy a Fideszt még az EP-választások előtt, a kampány idején kizárják.

A belső pártviszályt részben az okozza, hogy a brüsszelező plakátokon Soros mellett feltüntetett Jean-Claude Juncker néppárti politikus, az EPP több politikusa szerint így a magyar kormány a plakátkampánnyal azt fejezte ki, hogy politikai prédának képes saját párttársait, szövetségeseit is beáldozni.

A 444 úgy tudja, a Fidesz titokban követséget küldött kedden Berlinbe, hogy kibékítse az EPP legerősebb pártját, a CDU-t (csak nekik 29 képviselőjük van a 219-ből). A lap szerint Gulyás Gergely megígérte, március 15. után leszedik a brüsszelező plakátokat. A németek győzködésére egyébként is nagy szüksége van a Fidesznek és a magyar kormánynak, Berlinben ugyanis az Orbán-kormány több intézkedését is igencsak fájlalták. Például azt, hogy Magyarország sorra vétózott meg fontos nemzetközi egyezményeket, és ezzel az EU világpolitikai hitelességét rombolja rendszeresen, írja a 444.