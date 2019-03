Londonban lángolt a Barclays Bank székháza

A londoni pénzügyi világnak hagyományosan a belvárosi City a központja, de az elmúlt két évtizedben a legnagyobb kereskedelmi és befektetési bankok közül sokan átköltöztek át a kelet-londoni Canary Wharf negyedbe. Így tett a Barclays is, amelynek impozáns épülete még a sok felhőkarcoló között is kiemelkedik a rendkívül zsúfolt és hipermodern városrészben. Ez az épület gyulladt ki szombat hajnalban a brit lapok szerint, amikor is a környező házakból gomolygó fekete füstöt lehetett látni.

A légkondi lehetett

Szerencsére sérültekről, vagy halottakról nincsen hír, a 33 emeletes épület tetején vélhetően egy légkondi-berendezés kapott lángra, és a nehezen megközelíthető helyszín miatt két londoni tűzoltóállomásról összesen hatvan tűzoltó sietett a helyszínre.

Fire at the Barclays building in Canary Wharf pic.twitter.com/lRaqzO7sXL — Yazzmin (@yazzminnewell) 2019. március 2.

A Canary Wharf ma már amúgy a leggazdagabb és a legbiztonságosabb része Londonnak. Főleg ügyvédek és bankárok dolgoznak a méregdrága irodákban, itt van a Barclays mellett a Citinek, illetve az HSBC-nek is a központi épülete. Lakóépület alig van errefelé, de a 100 ezer, javarészt remekül kereső munkavállaló hatalmas, többszintes luxusétterem-házakat tölt meg ebédidőben, illetve munka után, így - legalábbis hétközben - nyüzsgő jellege is van a negyednek. Hétvégén aztán kong az egész, csak a sztahanovisták járnak be az irodákba ilyenkor.

Dokkból, bankközpont

A hipermodern negyed amúgy egy régi dokk volt, amely az Isle of Dogs (Kutyák-szigetén), azon belül a West India Docks (Nyugat-India dokkok) területén épült ki. Miután a tengeri-kikötői kereskedelem súlyát vesztette, a dokkokat 1980-ra bezárták, de a Canary Wharf (kanári rakpart)megőrizte korábbi elnevezését, amely egy Kanári-szigeteken üzletelő gyümölcskereskedő cégtől eredt.

Mint a Bikáspark

Az irodaépítéseket viták, helyi tiltakozások és perek kísérték, de végül a több nagy bank által is szponzorált konzorcium sikerre vittel elképzeléseit. Érdekes, hogy az amúgy rendkívül szűkös, kellemetlen levegőjű, már-már nyomorult londoni metróállomások közül a Canary Wharf messze kiemelkedik eleganciájával, szellősségével. Az üvegplafonok szinte teljesen a mi 4-es metrónk Bikáspark elnevezésű,, hasonlóan tágas, fényes megállóját idézik.

Maga a Barclays a világ egyik legtekintélyesebb pénzintézete, 1690-ban alapították, 80 ezer alkalmazottja van, igaz az utóbbi időben ő is belekeveredett több, a londoni Cityt megrázó balhéba.

(Borítókép: Füst száll fel a Barclays Bank épületéből a kelet-londoni Canary Wharf negyedben 2019. március 2-án. Fotó: Reuters / Twitter / Yazzminnewell)