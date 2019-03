Elindul az eljárás a Fidesz ellen az Európai Néppártban

cikkünk folyamatosan frissül...

Már március 20-án tárgyalnak a Fidesz kizárásról az Európai Néppártból, miután 9 tagállamból 12 párt kérte a párt kizárását vagy felfüggesztését - írja a HVG az AFP hírügynökségre hivatkozva.

Az AFP-nek Joseph Daul, a pártcsalád francia elnöke nyilatkozott, aki szerint a döntés a párt összes tagjától függ, és nem lehet az eredményt megjósolni.

A kormány a legutóbbi plakáthadjárata, melyen Soros György fotója mellett a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker látható, sok EP-tag konzervatív pártnak túl sok volt. Az eljárás megindítása azonban nem jelenti azt, hogy a Fideszt ténylegesen ki is zárják. Ebben a cikkünkben részletesen levezettük , hogy az is jó a Fidesznek, ha kizárják (erre elég kevés az esély), és az is, ha nem.

Orbán vasárnap ugyan ígéretet tett, hogy március 15-e után Junckert lecserélik Frans Timmermansra, a bizottság első alelnökére, de úgy tűnik ez az engedmény nem nagyon oldotta fel a pártcsaládon belüli feszültségeket.

Manfred Weber, az EPP európai parlamenti frakcióvezetője, és az Európai Bizottság elnöki posztjára pályázó jelöltje egy német lapnak adott interjújában nem zárta ki, hogy a Fideszt eltávolítják a pártcsaládból. Weber azt is mondta , hogy Orbán Viktornak abba kell hagynia a Brüsszel-ellenes kampányát, és bocsánatot kell kérnie tetteiért.