Trump nem megy vitába Rijáddal a harvardi orvosért

Vádemelés nélkül tartanak őrizetben más éve egy amerikai-szaúdi orvost a szaúd-arábiai hatóságok – írta a New York Times. Az 54 éves Valid Fitejhi családja szerint a férfit folyamatos kínzásoknak vetik alá, ezért is próbálnak nyomást gyakorolni Washingtonra, hogy tegyen érdemi lépéseket szabadon bocsátása érdekében. A Trump-adminisztráció azonban vonakodik attól, hogy nyíltan fellépjen szövetségesével szemben – emlékeztetett az MTI. Trump halogatta ezt a Hasogdzsi-ügy után is, amikor a Washington Post szaúd-arábiai újságíróját mészárolták le a szaúdi titkosszolgálat emberei az ország isztambuli külképviseletén.

Fotó: Walid Fitaihi / Facebook

Fitejhit a korrupció ellen fellépés nevében végrehajtott akció során tartóztatták le Rijádban, csaknem kétszáz emberrel együtt, köztük a királyi család néhány tagját is. A Harvardon végzett orvost szállodai elfogásakor rögtön egy székhez kötötték, szemét bekötözték és elektrosokkal kínozták egy órán át. Az őrizetbe vettek közül 17 ember hamarosan kórházba került. Egy letartóztatott tiszt nyaktöréssel életét vesztette.

Donald Trump veje, Jerad Kushner – az elnök közel-keleti tanácsadója – a múlt héten találkozott a ibn Szalmán trónörökössel, Szaúd-Arábia tényleges vezetőjével. Nyilvánosan akkor sem vetődött fel az amerikai állampolgár fogva tartásának ügye.