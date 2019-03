Szennyvíz szivárog a tengerbe a horvát turistaparadicsomban, betegek a kagylók

Idén elmarad a dél-dalmáciai Peljesac-félszigeten minden évben megrendezett márciusi osztrigafesztivál, miután az állategészségügyi vizsgálat kimutatta, hogy a Malostoni-öbölben tenyésztett kagylók harminc százaléka norovírussal fertőzött - közölte az MTI. A gasztronómiai fesztivál idei törléséről Ston város turisztikai szövetsége és a kagylótermelők egyesülete döntött.

Szennyvízzel terjed

A norovírus a szennyvízzel, a fekáliával terjedt el a tengerben. A Peljesac-félszigeten nem megfelelő a szennyvízelvezetés, Mali Ston és Veliki Ston a mai napig nem csatlakozott a nyolcvanas évek elején kiépült szennyvízhálózathoz. Az emésztőgödröket általában nem ürítik, így azok megfertőzik a vízkészletet, és a szennyezés az öbölbe is eljut.

A vírus 20 napig is jelen lehet a tengerben, és ha bekerül az élő szervezetbe, ott még tovább is. A nyersen fogyasztott osztriga "egy vírusbomba", a fertőzés nagyon súlyos is lehet.

A norovírusok világszerte elterjedtek és rendkívül ellenállóak a környezeti hatásokkal szemben. A felületeken több mint 12 órán át életképesek maradnak, és 60 Celsius-fokig ellenállnak a hőhatásnak. Számos fertőtlenítőszer hatástalan velük szemben. Nagyon fertőzőképesek, már egészen kis mennyiségű vírus betegséget és járványt tud okozni.