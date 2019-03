Az Iszlám Állam árvái: 1500 kiskorú van börtönben terrorvád miatt

Tavaly 1500 kiskorút tartottak fogva Szíriában és Irakban azzal a váddal, hogy tagjai voltak, vagy valamilyen szinten együttműködtek az Iszlám Állammal.

- áll a Human Rights Watch emberi jogi szervezet szerdán publikált (és a BBC által szemlézett) 53 oldalas jelentésében. Ezeket a kiskorúakkal ráadásul gyakran ugyanolyan önkényesen bánnak, mint felnőtt társaikkal, azaz megalapozott gyanú nélkül veszik őket őrizetbe, nem biztosítanak jogvédelmet, sőt, kínzásoknak vetik alá (ez legtöbbször műanyag csővel vagy szigetelt kábellel való verést jelent), és az így kicsikart vallomások alapján egy sebtében lezavart tárgyalást követően elítélik őket. Irakban eddig legalább 185 külföldi állampolgárságú kiskorút ítéltek börtönre terrorváddal.

A Human Rights Watch ajánlásaiban arra sürgeti Irak, illetve a Szíriai Demokratikus Föderáció (ez az amerikaiakkal paertnerségben álló kurdok által létrehozott északkelet-szíriai autonómia) vezetését, hogy vessenek véget a nemzetközi joggal is ellentétes gyakorlatnak. Bagdad egyébként korábban visszautasította a szervezet egyik jelentését, melyben azzal vádolták a törvényen felül álló antiterrorista egységeket, hogy kínzással vettek rá beismerő vallomásra az IS-szel valamilyen (nem tisztázott) kapcsolatban álló gyerekeket.

Egyébként azok a kiskorúak akkor sem járnak sokkal jobban, ha a hatóságok elengedik őket, mert a terrorista stigma rajtuk marad, ezért félnek attól, hogy otthon bosszú áldozataivá válnak.

Persze lehet azt állítani, hogy minek a jogsegéllyel szöszmötölni, amikor a világ leghírhedtebb terrorszervezetének tagjairól van szó, csakhogy – a világ rengeteg más milíciájához hasonlóan – az IS sok gyereket fenyegetéssel, gazdasági kényszerrel, drogfüggőség kialakításával sorozott be, másfelől pedig a hatóságok a statisztikájuk javítása érdekében előszeretettel söpri be a "terrorista" kategória alá a Kalifátus számos olyan lakóját, aki a mindennapokban valamilyen szinten kénytelen volt együttműködni a terrorállam hatóságaival.

Joe Becker, a Human Rights Watch jogsegélyezéssel foglalkozó igazgatója ráadásul felhívta a figyelmet, hogy

Ez a mindenkit egy kalap alá vevő, büntetéseket szóró megközelítés nem nevezhető igazságszolgáltatásnak, és sok gyereknek életre szóló negatív élményeket okoz.

Ráadásul a nemzetközi jog a fegyveres szervezetek által besorozott kiskorúakat nem elkövetőként, hanem áldozatként tartja számon, akiket büntetés helyett megillet a rehabilitáció és a társadalmi reintegráció lehetősége.