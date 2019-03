Tizenhat évet kapott a brit apa, aki savas támadást szervezett saját fia ellen

Tizenhat év börtönre ítélték az a brit apát, aki saját hároméves fia ellen szervezett savas támadást, hogy arra utaló bizonyítékot kreáljon, hogy volt felesége nem jó anyja a gyereknek – írja a BBC.

A fiúra még tavaly júliusban támadtak rá egy worcesteri boltban, súlyosan megsérült az arcán és a kezén, égési sérülésekkel került kórházba. A rendőrség az elkövetőt szinte rögtön azonosította a bolt biztonsági kamerájának felvétele alapján, másnap pedig még két embert elfogtak az ügyben.

A nyomozás során kiderült, a negyvenéves férfi összesen öt embert gyűjtött össze a tervéhez, aminek hátterében a válása állt. A felesége 2016-ban három gyerekükkel együtt hagyta el a férfit, aki viszont gyakrabban akarta látni a gyerekeket, így azt eszelte ki, hogy egy támadással fabrikál bizonyítékot arra, hogy az anya nem gondoskodik megfelelően róluk.

A tárgyalás során az egyik vádlott azt mondta, a férfi 3000 fontot ajánlott fel a melóért, és azt is hozzátette, hogy a savas támadás ötlete nem az apa, hanem az egyik bűntársa fejéből pattant ki. Emellett arra is fény derült, hogy nyolc nappal korábban egy másik támadást is terveztek, de ebből végül nem lett semmi.

Elképesztő, hogy büntetlen előéletű, családos emberek az eseménysor egyik pontján sem léptek hátrébb egyet, és kérdezték meg maguktól, hogy mégis mi a fenét csinálnak.

– mondta az ítélet kihirdetésekor a bíró, aki azt is megjegyezte, hogy egyértelműen erős, valószínűleg egy autó akkumulátorából származó savval támadtak a fiúra.

Az ítélet kihirdetése után a fiú anyja elmondta, a támadást követően hetekig nem tudott aludni, rémálmai is voltak, és még mindig nehezen hiszi el, hogy van ember, aki hajlandó ilyesmit tenni egy védtelen gyerekkel, főleg úgy, hogy a gyerek saját apja áll az egész mögött.

Az apa öt bűntársának egyike 14, a másik négy vádlott 12 év börtönt kapott.