Újra börtönben a szivárogtató, akinek Obama adott kegyelmet

Börtönbe zárták a korábban katonai titkokat kiszivárogtató Chelsea Manninget, mert nem volt hajlandó tanúskodni a Wikileaks elleni nyomozásban – írja a BBC.

A transzgender nő még az átoperálása előtt, Bradley keresztnéven szivárogtatott ki több mint 700 ezer oldal titkos katonai dokumentumot a Wikileaksnek 2010-ben, amiért 2013-ban el is ítélték. Eredetileg 2045-ig tartott volna a büntetése, de Barack Obama akkori elnök 2017 januárjában, napokkal a leköszönése előtt kegyelmet adott neki.

A 31 éves Manninget most a Wikileaks elleni nyomozás kapcsán idézték be, de nem volt hajlandó tanúskodni, mert állítása szerint már mindent elmondott korábban, amit tudott. Az ügyben eljáró bíró döntése értelmében egészen addig fogságban marad, amíg nem tanúskodik, vagy amíg az esküdtszék be nem fejezi a munkáját.