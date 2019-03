A nők elleni erőszak ellen tüntettek volna, szétverték a tüntetést

Erővel akadályoztak meg a kambodzsai hatóságok pénteken egy demonstrációt, amelyen a résztvevők a nemzetközi nőnap alkalmából a nők elleni erőszak miatti tiltakozásul tartottak volna meg.

Pénteken össze is gyűlt mintegy ötszáz ember, többségükben nők a phnompeni olimpiai stadion területén azzal a szándékkal, hogy onnan együtt vonuljanak a kormány székhelyéhez átadni egy petíciót.

Women march for women's day celebration is being blocked by Phnom Penh police and riot police #WomensDay #RightsKH pic.twitter.com/2e2pYuF8lZ