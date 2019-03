Kétszeresen is a világ legszerencsésebb embere az amerikai lottónyertes

Sajtótájékoztatón mutatkozott be az észak-ír pár, akik megnyerték a szilveszteri jackpotot.

Nemcsak megnyerte a 273 millió dolláros (77 milliárd forint) lottófőnyereményt az 54 éves Mike Weirsky, de duplán szerencsésnek érezhette magát, ugyanis bár a szelvényt elhagyta, de egy becsületes megtaláló visszaadta.

A férfi évek óta lottózik, így tett a múlt csütörtökön is, amikor egy phillipsburgi kisboltban megvásárolta a szelvényt, de közben a telefonját piszkálgatta, így teljesen megfeledkezett róla, és a szelvényt hátrahagyva távozott. Csak másnap vette észre, hogy nincs meg a szelvény.

Eközben azonban valaki megtalálta a szelvényt, és nem zsebrevágta, hanem odaadta a kisboltos eladónak, aki eltette. Amikor Weirsky visszatért, igazolta, hogy ő a tulajdonosa, a bolt alkalmazottja pedig visszaadta a nyertes szelvényt.

"Keresem a fickót, aki megtalálta és átadta a szelvényt, hogy köszönetet mondhassak neki" - monda Weirsky hozzátéve, hogy szeretné megajándékozni, de hogy mit ad neki, azt csak vele akarja közölni.

Weirsky, aki évek óta lottózik, vasárnap ellenőrizte a szelvényt, és akkor tudta meg, hogy megütötte a főnyereményt. Mivel nem hitt a szemének, még aznap este, a hóviharban visszament a boltba, ahol megerősítették, hogy ő nyert - mesélte.

Az egy csapásra dollármilliomossá lett férfi arról is beszélt, hogy tavaly ősszel vált el, korábban évekig ő volt otthon a közös gyerekkel, míg a felesége dolgozott. Egy éve keres munkát, de még interjúra sem hívták el sehova, írja az MTI. A pénzből először magának vesz egy új autót, aztán édesanyjának is, és anyja lakását is fel akarja újítani. Egyébként meg hátradől és élvezi az életet, az ügyvédjére és szakemberekre bízza, hogy mit tegyen a vagyonnal.

Mike Weirsky alongside N.J. lotto executive director. Sole winner of $273,000,000. pic.twitter.com/ayYMMhTs1k — sarahbloomquist (@sarahbloomquist) 2019. március 7.