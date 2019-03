Orbán: A NATO a történelem valaha volt legsikeresebb katonai szövetsége

Aki falakat akar bontani, annak előbb el kell menni a falig.

jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Varsóban, a magyar nagykövetségen rendezett ünnepségen, melyen Kornel Morawiecki, a szejm korelnöke megkapta a Magyar Érdemrend Középkeresztjének polgári tagozatát a csillaggal, méghozzá "a Magyarország iránti szolidaritása és következetes kiállása, valamint a magyar-lengyel politikai kapcsolatok erősítését szolgáló tevékenysége elismeréseként".

Orbán felidézte, hogy annak idején magyar fiatalokként Morawieckire és bajtársaira figyeltek, és amikor nekik is el kellett dönteniük, mennyire legyenek radikálisak, úgy határoztak, olyan radikálisak lesznek, mint Morawiecki és szervezete.

A magyar miniszterelnök egyébként a NATO-csatlakozás megünneplése miatt utazott Lengyelországba, szintén vasárnap rendeztek ugyanis a Varsó melletti Wesolában katonai bemutatóval összekötött ünnepséget annak alkalmából, hogy Magyarország, Lengyelország és Csehország húsz, Szlovákia pedig tizenöt éve csatlakozott a védelmi szövetséghez.

Az eseményen tartott beszédében Orbán Viktor kiemelte: Az észak-atlanti szövetség azzal a céllal jött létre, hogy békét, biztonságot, stabilitást és jólétet teremtsen előbb az atlanti térségben, majd az egész világon. Ezt a célt sikerült is elérni, mivel a NATO fennállásának 70 éve alatt

a történelem valaha volt legsikeresebb és legerősebb katonai szövetsége lett.

És Orbán szerint ma is azért vállalják tagjai a katonai missziókat, hogy ott és azok kapják meg a segítséget, ahol és akiknek szüksége van rá;

Ha mi nem visszük oda idejekorán a segítséget, akkor a problémák jönnek el hozzánk.

Úgy vélte, a visegrádi országok gazdasági ereje lehetőséget ad, hogy meg is haladják a NATO-tagsággal járó vállalásaikat. Erre azért is szükség van, mivel hosszú évtizedek óta nem kellett szembenézni olyan zavaros nemzetközi helyzettel és terrorfenyegetéssel, mint manapság. Ornán kiemelte, "nem csak szavakkal veszünk részt a terrorellenes küzdelemben, hanem katonáinkkal is". Magyarországról ma 692 katona szolgál a világ különböző pontjain, és hamarosan újabb 130 katona csatlakozik hozzájuk.

A miniszterelnök a NATO kapcsán sem állta meg a migránsozást, ezúttal a visegrádi országoknak mondott köszönetet, amiért "segítettek megvédeni Magyarország déli határát a migránsoktól". És megismételte korábbi kijelentését, miszerint a kormány olyan szintre akarja fejleszteni a hadsereget, hogy meg tudja védeni Magyarországot és a NATO-ban is megállja a helyét.

