68 millió euróra perli a hágai bíróságot a volt kongói alelnök

Közel 68 millió eurós, vagyis 21,5 milliárd forintos kártérítésért perli a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság Jean-Pierre Bemba Gombo volt kongói alelnök, akit nemrég másodfokon felmentettek a háborús és emberiesség elleni bűncselekmények vádja alól.

A volt alelnök ügyvédei szerint a 68 millió euró méltányos kártérítés a tíz évnyi szabadságvesztésért, valamint védencük veszteségeit és jogi képviseletének költségeit is fedezi.

A Nemzetközi Büntetőbíróság fellebbviteli tanácsa 2018-ban helyezte hatályon kívülre Bemba Gombó 2016-ban kapott 18 éves börtönbüntetését, amit katonái által elkövetett kínzások és gyilkosságok miatt ítéltek ellene, másodfokon ugyanis kiderült, a tárgyalás során több hibát is vétettek. A parancsnokot ugyanakkor korábban tanúk megvesztegetésében is bűnösnek találták, az emiatti egyéves szabadságvesztést azonban nem kellett letöltenie.

Jean-Pierre Bemba Gombo az elsőfokú ítélet szerint emberiesség elleni és háborús bűnöket követett el a Közép-afrikai Köztársaságban 2002 és 2003 között zajló fegyveres konfliktusban, amelyben a Kongói Felszabadítási Mozgalom (MLC) katonai parancsnokaként fegyvereseivel Ange Félix Patassé egykori közép-afrikai elnököt segítette. Saját hazájában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban ezt követően, 2003-ban nevezték ki alelnöknek a polgárháborút lezárni akaró megbékélési erőfeszítések keretében.

A per több szempontból is precedenst teremtett. Ez volt az első eset, amikor a szexuális erőszakot háborús fegyverként bevetett eszköznek minősítették. Ezenkívül Jean-Pierre Bemba Gombo volt a legmagasabb rangú politikus, akit eddig a Nemzetközi Büntetőbíróság elítélt, még ha később meg is semmisítették a verdiktet.