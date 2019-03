Több légitársaság sem rendeli földre Boeing 737 MAX 8 gépeit

Az etióp légitársaság egyik repülőjének vasárnapi katasztrófája után Kínában, Indonéziában és Etiópiában is szüneteltetik a Boeing 737 MAX 8 típus használatát, amíg ki nem derül, hogy pontosan mi is okozta a vasárnapi tragédiát. Több más légitársaság viszont jelezte, a katasztrófa ellenére továbbra is használni fogják a típust. Köztük van a 34 ilyen géppel rendelkező amerikai Southwest, illetve a 13 géppel rendelkező egyesült arab emírségekbeli flydubai is, írja a Reuters hírügynökség.

A Boeing egyelőre nem adott ki új irányelvet a típust üzemeltető légitársaságoknak a vasárnapi katasztrófa miatt, ugyanakkor az amerikai légügyi hatóság közelről követi az etióp gép lezuhanásának körülményeit, illetve az azt feltáró vizsgálatot, és ha kell, akár az amerikai légitársaságok hasonló típusait is földre rendelhetik.

Elemzők ugyanakkor úgy vélik, a hasonló döntések utáni veszteségekből semmit nem tudnak majd visszaperelni a légitársaságok.