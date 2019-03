A malajziai ügyészség visszavonta hétfőn a gyilkosság vádját Kim Dzsong Nam megölése ügyében az egyik gyanúsított esetében - írja az MTI.

A megölt Kim Dzsong Nam az észak-koreai vezető Kim Dzsong Un féltestvére, aki évek óta száműzetésben élt, és többször bírálta az észak-koreai rezsimet.

Az indonéziai Siti Aisyahot és a vietnami Doan Thi Huongot vádolták meg azzal, hogy 2017. február 13-án VX ideggázt kentek a 45 éves férfi arcába Kuala Lumpur zsúfolt repülőterén.

Az illetékes bíró az ügyészség kérésére most szabadlábra helyezte Siti Aisyahot, de hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelent felmentést a vád alól. Egyéb magyarázat egyelőre nem ismert. De ahogy korábban írtuk, Siti Aisyah nem is tudta, hogy megöl egy embert, azt hitte, egy átverő show-ban segédkezik. Az indonéziai nő védőügyvédje korábban azt mondta, védence már hetekkel a gyilkosság előtt is ilyen show-kban vett részt pénzért, dolgozott a reptéren, hotelekben és plázákban.

2017 január 5-én egy kuala lumpuri szórakozóhelyen ment oda hozzá egy malajziai taxis, és ajánlotta fel neki a lehetőséget, hogy szerepelhet egy átverős tévéshow-ban, amelyben ártalmatlan folyadékot kell spriccelni ismeretlenekre. Másnap ez a férfi egy plázában bemutatta a nőt az észak-koreai Ri Dzsijunak, aki japánként adta magát elő, és Jamesnek hívatta magát. Az ügyvéd szerint a találkozóról fotó is van. Egyébként Ri Dzsiju is a gyilkosság egyik gyanúsítottja. Miután a nő, Siti Aisyah elfogadta az ajánlatot, megnézett pár ilyen átverést, amit egy számára ismeretlen nő csinált, aztán ő maga is belefogott, három embert tréfált meg a pláza bejárata mellett aznap a szökőkútnál, és 100 dollárnyi pénzt kapott érte a nap végén. Voltak "forgatások" aztán január 6-9 között, és január 15-én is különböző helyszíneken. Naponta 165 dollárnyi pénzt kapott. Azt is állítja a védelem, hogy a nő január 16-án 381 dollárnyi összeget kapott, hogy vegyen egy repjegyet Kambodzsába, és hogy a nőnek Alice néven kellett kommunikálni Jamesszel.

“Az emberek hazudhatnak, de a körülmények nem hazudnak. Azt képviseljük a bíróságon, hogy ezt a lányt átverték, aztán belehajszolták, hogy menjen a reptérre február 13-án", mondta az ügyvéd.

Egyes feltételezések szerint a gyilkosság mögött a phenjani vezetés állhatott. Az ügy miatt mélypontra kerültek Malajzia és Észak-Korea diplomáciai kapcsolatai. A malajziai hatóságok az ügyben csak a két nő ellen indítottak eljárást, de dél-koreai és amerikai tisztségviselők szerint ők csak eszközül szolgáltak a gyilkossághoz, amelyet észak-koreai ügynökök szerveztek meg.