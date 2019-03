Halálos áldozatot követelt a szélvihar Németországban

Közel négyszázezer háztartás maradt áram nélkül a hét végi viharok után Lengyelországban, az erős szél okozta károk miatt a tűzoltókat mintegy 5600 alkalommal riasztották, öt ember megsérült - közölte a lengyel hatóságokra hivatkozva az MTI.

Az ítéletidő a dél-lengyelországi vajdaságokban okozta a legtöbb kárt. Csak vasárnap több mint 18 ezer tűzoltó vett részt a mentésben. Aznap a viharos szél 676 épületet rongált meg, közülük 424 lakóházat. Száz épület tetőszerkezetét teljesen leszaggatta a vihar.

Az egyik tűzoltósági beavatkozás során a dél-lengyelországi Opolei vajdaságban egy fa rádőlt egy tűzoltóautóra, teljesen üzemképtelenné téve a járművet. A hatfős személyzetből ketten megsérültek, kórházban ápolják őket.

Az országos meteorológiai szolgálat hétfőre is adott ki figyelmeztetést, a dél-lengyelországi vajdaságokban az óránkénti 115 kilométeres sebességet meghaladó széllökések is előfordulhatnak.

Csehországban is pusztított a szélvihar

Csehországban a vasárnap éjjel átvonuló szélvihar miatt több mint tízezer háztartás maradt áram nélkül. A legnagyobb áramszolgáltató, a Cseh Energetikai Művek (CEZ) az ország 14 régiója közül tízben energetikai vészhelyzetet hirdetett. Éjfél körül mintegy 320 ezer fogyasztónál nem volt áramszolgáltatás.

Csak a nagyfeszültségű vezetékek több mint 300 helyen sérültek meg. A javításuk már folyamatban van, de a CEZ a lakosság türelmét kérte. A kisebb áramszolgáltatók is vezetékszakadásokról és áramkimaradásokról számoltak be.

A Csehországon vasárnap késő este átvonuló szélvihar sebessége az ország nyugati és déli, valamint morvaországi részén volt a legerősebb, helyenként

elérte az óránkénti 120-125 kilométeres sebességet, ami már orkánnak minősíthető.

Az esővel kísért szélvihar megrongálta a villanyvezetékeket, villanyoszlopokat, fákat döntött ki, háztetőket rongált meg. A hétfő kora reggeli jelentések szerint számos helyen megszakadt a helyi vasúti forgalom a kidőlt fák miatt. A gyökerestül kicsavart fák számos parkoló személygépkocsit is megrongáltak.

Németországban halálos baleset is történt

Az Eberhard nevű front heves esőzéssel és óránkénti 110-120 kilométeres sebességű széllökésekkel csapott le Németországra. A vihar miatt a légi és a közúti közlekedésben is fennakadások keletkeztek. A frankfurti repülőtéren például az erős oldalszél miatt egy időre le kellett zárni az egyik leszállópályát, Aachen térségében pedig egy autópálya-szakaszt zártak le az útpályára sodródott vastag faágak miatt.

A vihar sokhelyütt megrongálta épületek tetőszerkezetét, kicsavart fákat, ledöntött közlekedési táblákat, leszakította állványzatok borítását. Csak Bochumban több mint 130 helyszínre riasztották a tűzoltókat. Több városban bezárták a parkokat és az állatkertet, és arra kérnek mindenkit, hogy ha csak tehetik, maradjanak otthon. Azonban így is több baleset történt. A Dortmund térségében fekvő Bestwignél meghalt egy 47 éves férfi, akinek menet közben az autójára zuhant egy kidőlő fa.

Szlovákiában is gond van az áramszolgáltatással

Mintegy negyvenezer háztartás áram nélkül maradt a vasárnapi viharos idő következtében Szlovákiában - jelentette az MTI. Az áramszolgáltatási gondok leginkább az ország középső részét érintették, a szél több száz trafóállomást tett működésképtelenné.

A vasárnap éjjeli viharos idő okozta károk elhárítása miatt az ország szinte minden régiójában fokozott készültségben voltak a tűzoltók, akiket a zsolnai, besztercebányai, eperjesi, trencséni és pozsonyi megyékben is az átlagosnál jóval többször riasztottak hétfőre virradóra. Az országos tűzoltó-parancsnokság közlése szerint a legtöbb esetben a vihar által kidöntött fák, letépett tetők és megrongált autók eltávolításához hívták őket a helyszínre.

Magyarországon fákat csavart ki a szél

Sok munkát adott a tűzoltóknak az országon átvonuló vihar, Budapesten számos helyen fákat, villanyoszlopokat csavart ki a szél. Leszakadt néhány felsővezeték is, emiatt a vonatközlekedés is akadozott. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőre öt megye kivételével elsőfokú riasztást adott ki széllökések miatt, amik meghaladhatják a 70 km/órás sebességet is.

Az OMSZ előrejelzése szerint az északnyugati szél napközben fokozatosan veszít erejéből, ezután mindenhol napos, derült idő várható. Szórványosan, elsősorban délnyugaton várható eső, zápor. Napközben 8-13 fok várható.