Biztosítási csalás miatt lefűrészelte a kezét egy szlovén nő

A szlovén rendőrség azzal vádol egy ljubjanai nőt, hogy a családja segítségével körfűrész alá tette a karját a csuklója felett, hogy a biztosítótól követeljen utána egy nagyobb összeget, írja a BBC. A 21 éves nőnek nem nagyon jött be a vérfagyasztó terv, most nyolc év börtönt is kaphat.

A gyanúsítottak nemrég kötöttek biztosítást sérülésre/sebesülésre, ha sikerült volna elhitetniük a biztosítóval, hogy baleset történt, akkor 400 ezer eurót + havi 3 ezer eurós járadékot kaptak volna. Ez 126 millió forint plusz havi csaknem egymillió forintnyi összeg.

A rokonai a nőt a baleset után kórházba vitték, azt állítva, hogy ágfűrészelés közben szerezte a sérülést.

A kezét nem vitték magukkal, hogy biztosan maradandó legyen a sérülés.

A hatóságok viszont megszerezték a kezet, és visszavarrták.