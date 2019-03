Csalással jutottak be az elitegyetemekre a hollywoodi sztárcsemeték

Több tucat ember ellen emeletek vádat amerikai szövetségi ügyészek kedden egy főiskolai felvételi botrányban, amelyben gazdag szülők, köztük hollywoodi hírességek és kiemelkedő üzleti vezetők vettek részt. Konkrétan azzal vádolják az érintetteket, hogy 2011 és 2019 között megvesztegettek illetékeseket – akik elfogadták a kenőpénzt – azért, hogy gyermekeiket elit amerikai egyetemekre felvegyék.

Harminchárom szülőt vádoltak meg az ügyben, amelyben főiskolai és egyetemi edzők is gyanúsítottá váltak.

Utóbbiakat több millió dollár elfogadásával vádolják, amelyet cserében azért vágtak zsebre, hogy segítsenek bejuttatni a diákokat a Yale, a Stanford, a Wake Forest, a Dél-Kaliforniai Egyetem és más iskolákra – függetlenül a tudományos vagy sportképességeiktől.

A hollywoodi sztár Lori Loughlin és Felicity Huffman, a Született feleségek című sorozat színésznője mellett az érintettek közé tartoznak kiemelkedő üzleti vezetők, egy divattervező és egy vezető ügyvéd is.

A hatóságok kedden tárták fel a nyilvánosságnak az ügyet, amely az amerikai igazságügyi minisztérium legnagyobb, valaha folytatott oktatási korrupciós eljárása, egy olyan kiterjedt vizsgálat eredményeképp, amely országszerte 200 ügynököt érintett, és hat államban 50 ember letartóztatását eredményezte, számolt be a New York Times. A lap szerint az ügy önmagában is rámutathat arra, hogy az egyetem, a főiskola, illetve egyáltalán a felsőfokú végzettség milyen komoly szerepet játszik Amerikában a sikeres élet elérésében, ugyanakkor a felvételi rendszer egyre szűkíti a diákok lehetőségeit, a verseny pedig hatalmas.

Az amerikai hatóságok szerint a nemzet leggazdagabb és leginkább kiváltságos diákjainak szülei vesztegetettek és csaltak, hogy biztosítsák utódaik számára a legjobb egyetemeken való helyeket, nemcsak a rendszert kijátszva, hanem potenciálisan más, keményen dolgozó diákokat is hátrányba hozva a felsőoktatásban.

Egyes szülők akár 6.5 millió dollárig terjedő összeget is fizettek gyermekeik egyetemi felvételéért. Előfordult, hogy az összeg fejében élsportolónak minősítve vették fel az egyébként nem is sportoló fiatalt.

A szülők a csalás elsődleges mozgatói, fogalmazott Andrew E. Lelling, Massachusetts államügyésze, hozzátéve, hogy ezek a szülők a vagyonukat egy különálló és tisztességtelen felvételi eljárás létrehozására használták a gyermekeik számára. Lelling azt is mondta: „nem lesz számukra külön büntető igazságszolgáltatási rendszer”.

„Ebben az esetben az igazi áldozatok a keményen dolgozó diákok”, akiket „a kevésbé képzett diákok és családtagjaik, akik egyszerűen megvették az utat” le tudtak körözni a felvételi folyamatban. A csalás, vesztegetés és egyéb pénzügyi visszaélések vádjával zajló eljárás középpontjában William Rick Singera The Key néven is ismert Edge College & Career Network nevű főiskolai előkészítő vállalkozás alapítója áll. Singer el is ismerte bűnösségét, illetve azt, hogy az átvett pénzek csaláshoz járultak hozzá, sőt együttműködött a szövetségi ügyészekkel. Így tárták fel, hogy a Key-t, illetve az abból létrejött alapítvány, a Key Worldwide Foundation-t használták arra, hogy segítse a diákokat a szabványtesztek és osztályzatok elcsalásában, továbbá ezen az alapítványok keresztül fizették ki az edzőket, akik hamis atlétikai adatokkal felvetették a sztárcsemetéket az egyetemekre.

Singer szerepe abban emelkedett ki, hogy lehetővé tette a diákoknak bizonyos tesztek elcsalását, ebben a bűncselekményben pedig Felicity Huffman is részt vett, mondta el az ügyész.

Huffman ellen három rendbeli bűncselekmény miatt emeltek vádat, a színésznőt Los Angelesben le is tartóztatták.

Ő a lánya egyetemi felvételéért 15 ezer dolláros kenőpénzt fizetett. A másik színésznő, Lori Loughlin és férje összesen 500 ezer dollárt fizetett, hogy a két lányát felvegyék a dél-kaliforniai egyetemre.

A hatóságok arról is beszámoltak, az ügy egy másik, ettől teljesen független vizsgálatuk nyomán pattant ki, hiszen egy abban résztvevő személy beszámolt a visszaélésekről.