Egy EP-frakció már bejelentkezett Orbánért

Az Európai Néppárton kívül is van élet a Fidesz számára az Európai Parlamentben. Bár az még egyáltalán nem biztos, hogy a Fidesz és az EPP útjai elválnak, az EU-szkeptikusok frakciója tárt karokkal várná Orbán Viktort. A brexitet végignyomó Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP), a bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak (AfD), a balos olasz Öt Csillag mozgalmat tömörítő Közvetlen Demokrácia Európája frakciójának alelnöke a Magyar Nemzetnek nyilatkozott.

Bár a frakció az UKIP-pel együtt EU-szkeptikus, Aymeric Chauprade magát EU- és európártinak tartja, ellenezve az Egyesült Királyság kilépését. Az alelnök szerint a Fidesz épp Európa megerősítését képviseli realista hozzáállással, ahogy a lengyel kormány is.

„A májusi uniós választások után megváltozik az Európai Parlament összetétele, más padsorokban is helyet lehet majd foglalni. Már most is van három szuverenista parlamenti csoport, de lesznek fúziók is. Én is egyazon padsorban szeretnék ülni a fideszesekkel. Vannak barátaim a néppárthoz tartozó francia képviselők, a Köztársaságiak soraiból, ahogyan a Nemzeti Tömörülés, a korábbi Nemzeti Front politikusai között is.” – mondta Chauprade, aki korábban épp azért szakított a Nemzeti Fronttal, mert annak alelnöke Franciaország EU-kilépését szorgalmazta.

Bár Chauprade a nemzetállami önállóság megőrzését látná szívesen az EU-n belül, támogatva az euró fenntartását, nehezményezi, hogy az EU inkább gazdasági közösségként tekint önmagára, amely nincs tekintettel a nemzeti identitásra. Az Európai Egyesült Államokat utópiának tartja, „mert a magát Nagy-Britanniával szemben meghatározó Amerikának, illetve Európának különbözően alakult a történelme. Nekünk Európában azt kell szem előtt tartanunk, hogy minél inkább törekedjünk az együttműködésre, szinergiák alakuljanak ki, mint mondjuk a visegrádi országok esetében is történik, de nem szabad mindenkit arra kényszeríteni, hogy azonos ütemben, azonos irányban haladjon.”

A legfontosabb azonban az, ahogyan Orbán a bevándorlásra tekint. Chauprade szerint Európa nem ismerte fel a veszélyt. „Franciaország jelenleg veszít keresztény, európai népességéből az afrikai és arab-muszlim lakosság javára. Nem vagyok kész elfogadni, hogy hazám elveszítse európai jellegét.”

„Folyamatban van Franciaország iszlamizációja, a népességcsere, de Belgiumé, az Egyesült Királyságé is. Ez azért egyre jobban tudatosodik is.” – mondta az EP-ben függetlenként ülő, a Szabad Franciák mozgalmat vezető politikus.

Visszautasítja, hogy antiszemitizmus állna Orbán Soros-ellenes kampánya mögött. „Ő nem mint zsidóval áll szemben vele, hanem azért, mert Soros destabilizálni akarja a társadalmat és ilyen tevékenységet finanszíroz. Nem mindenki hiszi el a vádat. Biztosíthatom, hogy számos francia világosan látja ezt a különbséget” – mondta Chauprade, aki szerint aggasztóan nő az antiszemitizmus Európában, de az épp a bevándorlók körében erős.