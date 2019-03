A brit képviselők szavaztak: nem akarnak rendezetlen brexitet

Cikkünk frissül.

312-308 arányban a brit alsóházi képviselők megszavazták azt a módosító indítványt, ami alapján bármilyen körülmények között elutasítják a rendezetlen formában, megállapodás nélkül történő brexitet.

Ez volt az első módosító indítvány, amiről szerda este szavaztak, mielőtt a kormány által előterjesztett javaslatról is döntöttek volna. Az arról kérdezte volna meg a képviselőket, hogy a brexit eredeti, március 29-i dátumán hajlandóak lennének-e rendezetlen formában, megállapodás nélkül kilépni az EU-ból. Theresa May kormányfő csak abban a formában utasította volna el a rendezetlen kilépést, a legkeményebb brexitet.

Egy másik módosítót nagy többséggel leszavaztak a képviselők: ez azt mondta volna ki, hogy halasszák el március 29. helyett május 22-re a kilépést, de azért, hogy felkészülhessenek egy rendezetlen brexitre.

Végül a megszavazott első kiegészítéssel együtt szavaztak a kormány indítványáról, akkor 321-en utasították el a rendezetlen kilépést 278 képviselő ellenében.

A mostani döntés jogilag nem kötelező érvényű, de a brit alsóház többségének véleményét tükrözi. A brit képviselők korábban egyszer már kinyilvánították, hogy a rendezetlen brexitet el akarják kerülni, most megerősítették ezt a döntést.

A szerdai szavazás azután következett, hogy kedden a brit alsóház másodszor is nagy többséggel, 242 igen, 391 nem mellett utasította el Theresa May kormányfőnek a brit EU-s kilépés, a brexit feltételrendszeréről szóló megállapodását. Januárban az első szavazáson 230 fős, most 149 fős többséggel utasították el a megállapodást.

May már korábban előremenekülve felajánlotta a képviselőknek, hogy amennyiben elkaszálják a megállapodását március 12-én, akkor másnap egy újabb szavazást tartanak a rendezetlen brexitről. May a megállapodásának leszavazása után kedd este elmondta, hogy bízik benne, hogy az alsóház többsége egy rendezett kilépést támogat. Azonban csak március 29-én, nem pedig minden körülmények között zárta volna ki a no-deal brexitet. Azt is hozzátette, hogy mivel a torykon belül komoly szembenállás volt, és mindkét lehetőség mellett erős és legitim érveket lehet felsorakoztatni, a saját pártjától sem fog pártfegyelmet követelni.

May már korábban előrevetítette, hogy ha a brit képviselők elutasítják a rendezetlen kilépést, akkor

csütörtökön jön egy újabb döntés, ezúttal arról, hogy a brit képviselők el akarják-e halasztani a kilépés eredeti, március 29-i dátumát.

Ebben az esetben a brit kormánynak erről kellene tárgyalnia az EU-val, ezt ugyanis a 27 tagországnak is jóvá kellene hagynia.

Alapesetben ha nem sikerül elfogadni egy, az EU-ban is megszavazott megállapodást a brit alsóházban, vagy nem kérnek halasztást a britek, esetleg a halasztás ideje alatt sem érnének el eredményeket, akkor a szerdai, jogilag nem kötelező érvényű szavazástól függetlenül rendezetlen kilépés következne. Ha nem lesz halasztás, akkor ez már március 29-én megtörténne, ebben az esetben egyik napról a másikra esnének ki a britek az EU-ból, ami komoly gazdasági károkat okozna főként az Egyesült Királyságnak, de kisebb részben az EU-nak is.

Ha hosszabbítanak, akkor mennyivel?

May kedden arról beszélt, hogy ha úgy döntenének a képviselők csütörtökön, hogy szeretnék meghosszabbítani a kilépésig hátralévő határidőt, akkor világossá kellene a parlamentnek azt is tennie, hogy milyen célből kérik ezt: azért, hogy visszavonják a kilépést, hogy egy újabb népszavazást tartsanak, vagy hogy egy új megállapodásról tárgyaljanak.

Azt már az EU részéről Donald Tusk, az Európai Bizottság elnök, és Michel Barnier főtárgyaló is jelezte, hogy ha a britek halasztást kérnek, akkor ehhez megfelelő indoklást is várnának.

May a szerdai szavazások után arról beszélt az alsóházban, hogy a képviselők világosan elutasították a megállapodás nélküli brexitet. Szerinte azonban ezt csak akkor tudják elkerülni, ha valami másról megegyeznek.

Azt mondta, hogy amennyiben a következő napokban nem fogadnak el egy megállapodást – amiből csak az övé van, amit korábban kétszer is elkaszáltak már –, de a megállapodás nélküli kilépést sem akarják, akkor egy hosszabb halasztásra lenne szükség. Ebben az esetben viszont meg kellene tartani az Egyesült Királyságban is májusban az európai parlamenti választásokat. „Szerintem nem ez lenne a megfelelő kimenete ennek" – mondta.

Szerinte az EU világossá tette, hogy az ő kétszer leszavazott megállapodása az egyetlen, ami szóba jöhet. A kormány csütörtökön egy rövid távú hosszabbítást javasol, ami viszont szerinte csak akkor lesz az EU-nak elfogadható, ha van egy megállapodás, amiért lenne értelme eltolni a kilépés dátumát.

Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője azt mondta, hogy a képviselők egyértelműen elutasították a rendezetlen kilépést, és May megállapodását is. Innentől szerinte elkerülhetetlen a kilépési határidő módosítása.

EU: Nem elég valami ellen szavazni

Az Európai Bizottság szóvivője egyelőre annyit reagált, hogy csak két módon lehet elhagyni az EU-t: egy megállapodással, vagy megállapodás nélkül. Az EU mindkettőre felkészült. Ahhoz, hogy a megállapodás nélküli kilépés ne valósuljon meg, nem elég ez ellen szavazni, hanem valami mellett is kell.