Vádat emeltek egy nagyvállalkozó ellen a Kuciak-gyilkosság miatt

Ján Kuciak oknyomozó újságírót és élettársát egy éve gyilkolták meg. A szlovák hatóság most azzal vádolta meg Marián Kočner nagyvállalkozót, hogy ő rendelte meg a gyilkosságot, mert az újságíró a piszkos ügyeiről írt.

Több mint egy évvel Ján Kuciak oknyomozó újságíró és élettársa meggyilkolása után a szlovák nyomozók Marián Kočner nagyvállalkozót vádolták meg a gyilkosság megrendelésével, írja az Új Szó.

A Speciális Ügyészség Hivatal sajtótájékoztatóján azt mondták, hogy 8 vádlottat, 6 károsultat, 17 gyanúsítottat, 225 szemtanút hallgattak ki és 53 házkutatást tartottak.

Mint mondták, a vádemelés objektív bizonyítékok alapján történt. Kočnerrel már tudatták a vádemelést, rövid időn belül kihallgatják, és a többi eddigi vádlottal együtt indul majd eljárás ellene.

Az üzletember egy más ügyben – több komoly jelentőségű gazdasági bűnténnyel kapcsolatban – már több hónapja vizsgálati fogságban van.

Kočner nevét korábban többször is emlegették a gyilkossággal összefüggésben, de csak most gyanúsították meg annak megrendelésével, írja a Paraméter. A portál szerint a férfi egyike volt azoknak, akiknek az ügyeiről Kuciak írt. A Paraméter szerint előkerült egy telefonbeszélgetés is, amin a vállalkozó megfenyegette Kuciakot, aki feljelentést tett, de az ügyet idő előtt lezárták.

Nincs a nyomozóknál a gyilkos fegyver, de tudják, hogy ki, és hogyan szerezte be azt. Az ügyészség a vizsgálat menetére hivatkozva nem árulta el, hogy csak egy megrendelőről van-e szó.

Azt viszont elmondták, hogy bebizonyosodott, hogy téves volt az úgynevezett "olasz szál" - vagyis az, hogy az eset összefüggésben állna a calabriai maffia, a 'Ndrangheta tagjainak szlovákiai tevékenységével és állítólagos kormányközeli kapcsolataikkal.

Mint beszámoltunk róla, a fiatal szlovák tényfeltáró újságírót, Ján Kuciakot és barátnőjét tavaly február végén találta meggyilkolva a Nagymácsédon lévő családi házukban a rendőrség. Az újságíró halála – akit feltételezhetően a munkájával összefüggésben öltek meg – közfelháborodást váltott ki az országban, heteken belül óriási tüntetéssorozathoz, illetve komoly belpolitikai válsághoz vezetett.

A TÖRTÉNÉSEK VÉGÜL A KORMÁNY TÖBB TAGJÁNAK TÁVOZÁSÁHOZ, KÖZTÜK ROBERT FICO KORMÁNYFŐ LEMONDÁSÁHOZ ÉS A KABINET SZÉLESKÖRŰ ÁTALAKÍTÁSÁHOZ VEZETTEK.

A kettős gyilkosság kivizsgálása azóta is tart. A szlovák rendőrség tavaly szeptemberben nyolc személyt vett őrizetbe, később pedig gyilkosság elkövetésének alapos gyanúja miatt hármójuk ellen eljárást indítottak.