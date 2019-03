Magyarországon is járt az új-zélandi terrorista

Vizsgálatot indított a bolgár vádhatóság az új-zélandi Christchurch két mecsete elleni, 49 halálos áldozatot követelő terrorcselekmény elkövetője ellen a férfi esetleges bulgáriai kapcsolatai miatt - közölte Szotir Cacarov bolgár főügyész péntek este, miután kormánytagokkal és a bolgár hírszerzési hatóságok képviselőivel tanácskozott, adta hírül az MTI.

Az eddigi adatok szerint a 28 éves ausztrál férfi Bulgáriában, Romániában és Magyarországon is megfordult,

a merénylethez használt fegyverein pedig a törökök ellen küzdő történelmi személyiségek nevei és muszlim vereségeket jelző történelmi dátumok is fel voltak tüntetve.

Értesüléseink szerint a férfi Dubajból érkezett Szófiába, és rajongott a bolgárokért, akik sokat harcoltak a törökökkel. A fegyverén több bolgár kötődésű felirat is látható, az 1913-as bulairi csata, ahol a bolgár seregek nagy csapást mértek az Oszmán Birodalomra, illetve a Sipka-szoros, ahol szintén a bolgár csapatok kerekedtek felül a törökökön. Bulgáriában egy bizottság felvette a kapcsolatot Ausztrália, az USA, Új-Zéland és Dubaj illetékeseivel.

Szotir Cacarov bolgár főügyész szerint a férfi 2018 november 9. és 15. között turistaként tartózkodott Bulgáriában, ahol történelmi jelentőségű helyeket látogatott meg.

Ezt követően november 15-én repülőgépen Bukarestbe utazott tovább, ahol autót bérelt, majd Magyarországra látogatott.

Mint mondta, a vizsgálat célja, hogy megállapítsák, "az a verzió, miszerint történelmi helyeket akart meglátogatni és a balkáni országok történelméről akart tanulni, helytálló-e vagy esetleg más indítékai voltak". Cacarov szerint 2016. december 28. és 30. között a merénylő balkáni országokban is megfordult, így a többi között Szerbiában, Horvátországban, Montenegróban és Bosznia-Hercegovinában is járt. A bolgár hatóságok most azon dolgoznak, hogy kiderítsék, a merénylő rendelkezett-e Bulgáriában kapcsolatokkal.

A férfi fegyverein cirill írással olyan történelmi szerb vezetők neve is szerepel, akik az 500 éves ottomán uralom ellen harcoltak a Balkánon. Az AP riportja szerint az egyik fegyveren a törökök ellen harcoló Hunyadi János, az egyik táron a 15. században élt Horogszegi Szilágyi Mihály, Magyarország egykori kormányzója, Hunyadi Mátyás nagybátjya, erdélyi vajda neve is fel volt tüntetve.