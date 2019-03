A korrupcióellenes jogásznő magasan nyerte a szlovák elnökválasztás első fordulóját

Cikkünk frissül.

A közel végleges eredmények alapján magasan Zuzana Čaputová polgárjogi aktivista végzett az élen a szlovákiai elnökválasztás első fordulójában, mellette pedig Maroš Šefčovič EU-biztos jutott tovább második helyen a második fordulóba.

95,1 százalékos feldolgozottságnál az ellenzéki Čaputová 40,2 százalékon állt, míg az Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD), a legnagyobb kormánypárt által támogatott Šefčovič 18,7 százalékkal követte, kevesebb mint fele annyi szavazatot kapott.

Stefan Harabín, a legfelsőbb bíróság volt elnöke 14,4 százalékkal a harmadik, míg a szélsőjobboldali Marián Kotleba 10,5 százalékkal a negyedik helyen állt. Bugár Béla, a Híd-Most elnöke 3,2 százalékot szerzett.

Egyelőre még csak rövidebb reakciók jöttek a két élen végző jelölttől. Čaputová az Új Szó szerint még a szavazatok számolása közben azt mondta, hogy alázattal fogadja az előzetes eredményeket. „Úgy érzem, hogy a szavazók változást akarnak" – jelentette ki.

Šefčovič pedig arról beszélt, hogy a második forduló előtti kampányban az erős szociális programját akarja hangsúlyozni, de a keresztény és nemzeti értékeket is erősen képviselni fogja.

Egy férfi magával vitte a szavazóurnát

A választási részvétel a Paraméter.sk szerint 47,24 százalékos volt. A szlovák elnökválasztásokon hagyományosan alacsony a részvétel.

A nagyjából 20 százalékos feldolgozottságnál közzé tett első részeredményeket csak 23 óra 16 perckor hozták nyilvánosságra, noha két körzet kivételével mindenhol véget ért 22 órakor a szavazás. Az egyik választókörzetben egy férfi kivitte a szavazóhelyiségből az urnát, és csak 1 óra 16 perc után indulhatott újra a választás. Ezért kellett ott hosszabb ideig nyitva tartani, és addig az eredményeket sem hozták nyilvánosságra.

Fontos, ki lesz Kiska utódja

Szlovákiában ez az ötödik közvetlen elnökválasztás, aminek az első fordulóját tartották szombaton. Ebből a két legerősebb jelölt jutott tovább a március 30-i, mindent eldöntő második körbe.

Hiába korlátozott jogkörökkel járó tisztségről van szó, egy évvel a következő parlamenti választások előtt, az alkotmánybírók kinevezéséről folyó vita közben fontos szimbolikus és aktuálpolitikai jelentősége is van, hogy ki lesz az egy ciklus után leköszönő, 2014-ben a politikán kívülről érkezve megválasztott Andrej Kiska köztársasági elnök utódja. A szlovák politikai helyzetről, és a választás tétjéről itt írtunk részletesen>>>

Kevesen ismerték, most ő lehet Szlovákia első női államfője

Az első forduló legnagyobb favoritja előzetesen is az ellenzéki Čaputová, egy 2017-ben alakult kis szlovák párt, a Progresszív Szlovákia jelöltje volt. Fél éve még csak kevesen ismerték a nevét a politikában, de január óta a közösségi médiában is egyre erőteljesebb lett a kampánya, azután pedig különösen megugrott a felmérésekben, hogy egy másik erős jelölt is visszalépett a javára. Kiska is őt támogatta.

Čaputová korábban jogászként és aktivistaként dolgozott. Ő kapta a zöld Nobel-díjnak tartott Goldman Környezetvédelmi Díját 2016-ban egy 14 éven át húzódó ügyért, amit a szülővárosához, a Pozsony melletti Pezinokhoz közeli szeméttelep ellen folytatott. Čaputová EU- és Nyugat-barát liberális jelölt, támogatja az azonos nemű párok örökbefogadását. Elitellenes üzenetekkel

ELSŐSORBAN A KORRUPCIÓELLENES KÜZDELMET, A HATALOM ÉS A HATALMASOK ELLENI HARCOT TŰZTE A ZÁSZLAJÁRA.

Čaputová ezzel a tavaly Ján Kuciak oknyomozó újságíró és élettársa meggyilkolása miatt kezdődött ellenzéki tüntetések után alakult mozgalomra is reagált, a jobbközép szavazók is őt támogathatták, emellett az összes olyan választót meg akarta szólítani, akik szembefordultak a szlovák politikát 2006 óta domináló Smerrel.

Šefčovič EU-biztosból lenne államfő

A második helyen előzetesen is a függetlenként, de a Smer támogatásával induló Maroš Šefčovičot, az Európai Bizottság szlovák biztosát, az EB alelnökét mérték. Šefčovič karrierpolitikus, aki egy rövid ideig azért is kampányolt, hogy az európai szocialisták bizottsági elnöki csúcsjelöltje legyen a májusi európai parlamenti választások előtt, de végül visszalépett Frans Timmermans javára. Šefčovič az MTI szerint úgy jellemezte magát, hogy olyan pártpolitika felett álló államfő akar lenni, aki társadalmi megbékélést hoz, és az ország minden állampolgárát képviseli.

A balközép politikus egyes ügyekben konzervatívabb irányt vett a szlovák kampányban, például arról beszélt, hogy támogatja a hagyományos családmodellt, és ellenzi az azonos nemű párok örökbefogadását. Šefčovič mellett kampányolt Peter Pellegrini miniszterelnök is, aki azt üzente a választóknak, hogy ne olyan elnököt válasszanak, aki aztán öt évig tanulja, hogyan kéne államfőnek lenni.

Bugár találkozni szeretne Čaputovával

Az AKO legutolsó felméréséből az látszott, hogy az első forduló közeledtével csökkent a kisebb jelöltek, köztük Bugár Béla, a hárompárti kormánykoalícióban résztvevő Híd-Most magyar-szlovák párt elnökének támogatottsága is, a magyar szavazók közül pedig egyre többen mozdultak el Čaputová felé. A Híd igazságügyi minisztere az első forduló után azt mondta, hogy az elnökválasztás egyénekről szól, és nem tükrözi a párt támogatottságát.

A Magyar Közösség Pártja (MKP) a pártelnök Menyhárt Józsefet indította el, őt azonban végig nagyon alacsony támogatottságon mérték, ezért még a szavazás előtt visszalépett a később Čaputovát támogató Robert Mistrík javára. Az MKP kifejezetten arra biztatta a választókat, hogy olyan jelöltet támogassanak, aki nem a kormánypártokat képviseli.

A Paraméter szerint a Denník N kérdezte arról az első forduló után Bugárt, hogy kit támogat majd a másodikban, de a Híd elnöke egyelőre még nem tudta megmondani. Viszont azért is találkozni akar Čaputovával, mert az első fordulóban a magyarok közül is sokan rá szavaztak. Mint mondta, a kormánykoalícióban nem egyeztek meg arról, hogy mindenki Šefčovičot támogatná, ezért szerinte nem lesz abból konfliktus, ha Čaputová mellé állnak.