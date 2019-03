Letartóztatták a maffiavezér, Frank Cali gyilkosát, de ezzel lett csak igazán különös az ügy

Néhány nappal azután, hogy otthona előtt tíz golyóval végeztek a Gambino maffiacsalád vezetőjével, Frank Calival, a New York-i rendőrök letartóztattak egy 24 éves férfit az esettel kapcsolatban.

Az ember joggal számítana arra, hogy egy ennyire fontos alvilági figura megölése valamiféle leszámolás, bosszú eredménye, de egyelőre úgy néz ki, hogy lehet, hogy ilyesmiről szó sincs. Bár, azt az ügyben megszólaló rendőrök igyekeztek hangsúlyozni, hogy a nyomozás még nagyon a kezdeti szakaszában tart.

„Egyedül dolgozott? Mások nevében gyilkolt? Mi volt a motivációja? Én csak simán itt állok maguk előtt, és nincs válaszom minden kérdésre” – mondta egy szombati sajtótájékoztatón a nyomozást vezető Dermot F. Shea.

Az biztos, hogy a 24 éves Staten Island-i lakos, Anthony Comello büntetlen előéletű, soha semmilyen összeütközésbe nem keveredett a törvénnyel, és amennyire eddig ki tudták deríteni, kapcsolatai sincsenek a szervezett bűnözéssel.

Eddig szinte teljesen a radar alatt élte az életét. Egyszer hívta fel magára a figyelmet, amikor annyira furán viselkedett egy bíróságon, hogy őrizetbe vették, majd a New York-i rendőrség hírszerzési részlegét bízták meg azzal, hogy nézzenek utána a férfinak, nincs-e köze bármiféle terrorista tevékenységhez. Arra jutottak, hogy nincs.

A szombat reggel óta őrizetben lévő Comello egyelőre nem tett vallomást, csupán egy ügyvédet fogadott, így egy darabig még biztosan sötétben tapogatóznak az ügyben. Cali kocsiján találtak ujjlenyomatokat, de azt egyelőre nem hozta nyilvánosságra a rendőrség, hogy Comellótól származtak-e ezek vagy sem. Tovább nehezíti a nyomozást, hogy a gyilkos fegyvert sem sikerült eddig megtalálni.

A rendőrségi rekonstrukció szerint március 14-én este negyed tíz után néhány perccel Anthony Comello pickupja beletolatott Frank Cali utcán parkoló Cadillac Escalade-jébe, ami meg is sérült egy kicsit. Ezután Comello kiszállt a kocsiból, odasétált Frank Cali háza ajtajához, majd becsöngetett. A kapuban biztonsági kamera rögzítette a kapucnis Comello arcát.

Frank Cali ajtót nyitott, és nagyjából egy percen keresztül beszélgetett Comellóval, ezt a beszélgetést is rögzítették a biztonsági kamerát. A beszélgetés végén Comello lehajolt, és odaadta Calinak a földre esett rendszámtábláját. Cali ezután elsétált a kocsijához, és felrakta a rendszámtáblát. Ebben a pillanatban a támadó leadott tizenkét lövést, amiből tíz el is találta Calit, majd távozott a helyszínről. Comello pickupját szombat reggel találták meg New Jerseyben.

