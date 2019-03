Megpróbálta kirabolni az Ocean's 11-ből ismert kaszinót, lelőtték

Egy férfi megpróbálta kirabolni a Las Vegas-i Belaggio kaszinót, de az épület előtt tűzpárbajba keveredett a rendőrséggel, mellbe lőtték, írja az ABC.

Az Ocean's 11 című filmből ismert Belaggioba péntek késő este rontott be egy felfegyverkezett férfi, aki az egyik pókerasztalnál követelt pénzt, majd a zsákmánnyal együtt kirohant az épületből. A férfi megpróbált ellopni egy kocsit a parkolóban, de mielőtt sikerrel járt volna, négy rendőr állította meg. Az egyik rendőrt a rabló meglőtte, ezután az egyik rendőr mellbe lőtte a támadót.

A meglőtt rendőr golyóálló mellényt viselt, emiatt nem sérült meg komolyabban. A rabló kritikus állapotban van, kórházban ápolják a lövöldözés óta.

A Belaggio kaszinót legutóbb 2017-ben próbálták kirabolni, abban az évben két alkalommal is. Márciusban három állatos maszkot viselő férfi törte be a szállodaként is üzemelő épület egyik kirakatát, majd onnan értékes ékszereket vettek magukhoz, de lebuktak. Novemberben pedig az egyik pókerasztal távozott el egy köteg pénzzel egy rabló, ő el is tudott menekülni a helyszínről, de 2018-ban elkapták és vádat emeltek ellene.