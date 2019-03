Az új-zélandi kormány kilenc perccel a támadás előtt kapta meg a merénylő "kiáltványát"

Az új-zélandi kormány kilenc perccel a christchurchi mecsetek elleni támadás kezdete előtt kapta meg a merénylettel gyanúsított ausztrál szélsőséges "kiáltványát" - mondta vasárnap Jacinda Ardern miniszterelnök, írja az MTI.

Azon mintegy harminc ember között voltam, akik megkapták a támadás előtt kilenc perccel elküldött manifesztumot (...) az emailban elküldött kiáltványban nem szerepelt a támadás egyetlen részlete sem, még az sem, hogy Új-Zélandban hol fogják elkövetni

- mondta a kormányfő. A kormányfő hivatalának illetékese elmondta, hogy az elektronikus levelet sürgős megjelöléssel két percen belül továbbküldték a parlament biztonsági szolgálatának. Ardern hivatala korábban megerősítette, hogy a levelet számos médium és más politikusok is megkapták.

Ahogy azt megírtuk, egészen elképesztő kiáltványban indokolta meg előre a 28 éves ausztrál Brenton Tarrant a Christchurch városában végrehajtott mészárlást: a férfi a Twitterén megosztott dokumentumban a nyugati világot megszálló muszlimokat tette felelőssé a fehér faj szisztematikus kiirtásáért, tettével pedig hosszú évszázadok atrocitásaira akart választ adni.

Tarrant a több mint tizenhatezer szavas kiáltványban hosszasan taglalja a nyugati világ hanyatlását, amiért egyfelől az alacsony születésszámot, másfelől a bevándorlást teszi felelőssé. A szöveg szerint a mészárlást nagyjából két éve kezdte el kitervelni, Christchurch pedig három hónappal ezelőtt merült fel célpontként.

A szövegből kiderült, hogy több más tömeggyilkos mellett Tarrant számára a norvég Anders Breivik volt a fő inspiráció, akivel rövid ideig kapcsolatba is került. Saját bevallása szerint a neonáci Breivik által alapított, Templomos Lovagok névre hallgató muszlimellenes szervezet is áldását adta a tervére.

Tarrant a szöveg szerint ökofasisztának vallja magát, és nagyrészt a brit fasiszta pártot alapító Oswald Mosley nézeteit vallja, mintaállamnak pedig Kínát tartja. Donald Trumpot is említette, róla azt írta, hogy a megújult fehér identitás és a közös cél szimbólumaként támogatja, de vezetőként egyáltalán nem. A szövegben egészen hajmeresztő állítások is szerepelnek, egy ponton például arról ír, hogy nemcsak ki fogják engedni a börtönből, hanem Nelson Mandelához hasonlóan Nobel-békedíjat is kap majd.

A mészárlással gyanúsított 28 éves ausztráliai férfit, aki ellen szombaton tömeggyilkosság miatt vádat emeltek, nem fogják kiadni Ausztráliának - mondta Ardern. "Minden bizonnyal az új-zélandi igazságszolgáltatás előtt kell felelnie az itt elkövetett terrortámadásért" - tette hozzá.

A kormányfő megerősítette, hogy módosítani fogják a fegyvertartási törvényt, és kormánya megkezdi az ehhez szükséges vitát. A szomszédos Ausztráliában magánemberek nem tarthatnak félautomata fegyvert, amióta egy magányos támadó gépkarabéllyal 35 emberrel végzett 1996-ban.

Jacinda Ardern hangsúlyozta, hogy "megválaszolandó kérdései vannak" az internetes óriáscégeknek. Közölte, hogy Sheryl Sandberg, a Facebook ügyvezetője, akivel kapcsolatba lépett, részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A kormányfő elmondta: minden tőlük telhetőt megtettek, hogy töröljék a merényletről az interneten keringő felvételeket.

Mia Garlick, a Facebook ausztráliai és új-zélandi igazgatója szombati közleményében tudatta, hogy több mint 1,5 millió posztot töröltek a közösségi portálról, amelyek a Maszdzsid al-Núr mecsetben elkövetett mészárlásról készült videofelvételt tartalmazták. Garlick hozzátette, hogy 1,2 millió posztot már a feltöltésekor töröltek, és dolgoznak a felvétel "szerkesztett", erőszakos jelenetek nélküli változatainak eltávolításán is.

Brenton Tarrant a fejére erősített kamerával rögzítette a merényletet, majd a 17 perces felvételt feltette az internetre. A Facebookon kívül a Twitter mikroblog portál és a Google kereső is azon dolgozott, hogy eltávolítsa a videót, amely a mészárlás után órákon át elérhető volt a közösségi médiában.

A kormányfő közölte, hogy a pénteken két mecsetben elkövetett mészárlás áldozatainak holttestét vasárnap estétől kezdik átadni a hozzátartozóiknak. Szerdáig várhatóan minden holttestet átadnak. Lianne Dalziel, Christchurch polgármestere előzőleg közölte, hogy a városháza emberei dolgoznak a sírhelyek előkészítésén, így a temetésekre az iszlám előírásai szerint minél előbb sor kerülhet.

Helyi idő szerint vasárnap délután a merényletben megsebesült 48 ember közül még 34-en voltak kórházban, tizenketten közülük életveszélyes állapotban az intenzív osztályon - közölte a canterbury-i körzeti egészségügyi hivatal. A sebesültek között egy négyéves kislány is van, akit válságos állapotban szállítottak egy aucklandi gyermekkórházba.

A hozzátartozók által összeállított nem végleges lista szerint a halálos áldozatok 3 és 77 év közöttiek voltak. A hatóságok még nem tették közzé az áldozatok személyazonosságát. Ezen a nem hivatalos listán 44 férfi és 4 nő szerepel.

A pakisztáni külügyminisztérium szóvivője szerint újabb pakisztáni áldozatokat azonosítottak, így a támadás pakisztáni halottjainak száma kilenc, egyikük nő. Kettőjükkel - Naim Rasiddal és Talha Naimmal - a támadó akkor végzett, amikor megpróbálták megragadni a fegyverét. Imran Hán pakisztáni kormányfő vasárnap a Twitteren bejelentette, hogy Naim Rasidot, aki látható volt a videón, amint megragadja a támadó fegyverét, mártíromságáért kitüntetik.

India új-zélandi nagykövetsége szerint a halálos áldozatok között legalább 5 indiai van, míg a Times of India című újság a hozzátartozóktól származó értesülések alapján 7 indiai áldozatról számolt be.

A török kormány küldöttséget küld hétfőn Christchurchbe, amelynek tagja lesz Fuat Oktay alelnök és Mevlüt Cavusoglu külügyminiszter is. A delegáció találkozik a moszlim közösség tagjaival, koszorúkat helyez el az áldozatok emlékére és találkozik az új-zélandi kormány képviselőivel - jelentette be közleményben Winston Peters új-zélandi külügyminiszter.