Brit házelnök: Mostani formában nem lehet újból szavazni Theresa May brexitmegállapodásáról

Theresa May nem tarthat harmadszor is szavazást az EU-s kilépés feltételrendszeréről szóló megállapodásáról a mostani formájában, írta közleményében John Bercow házelnök. Bercow egy 1604-ig visszanyúló szokásjogra hivatkozva döntött. Szerinte nagyobb változtatások nélkül nem lehet újból szavazni a megállapodásról, ha azt korábban már elutasították.

Kedden utasították el másodszor is óriási többséggel Theresa May EU-val kialkudott megállapodását a brit kilépés feltételrendszeréről. Januárban az első szavazáson 230 fős, most 149 fős többséggel utasították el a megállapodást.

Bercow azt is jelezte, hogy a második szavazással nem volt gond, mert May változtatásokat ért el a megállapodáshoz egy nappal előtte az EU-val. Csakhogy ezek olyan jogilag kötelező érvényű változtatások voltak, amik továbbra sem nyugtatták meg a megállapodást bíráló képviselőket. Ebben az ír-északír határ ügyében kitalált tartalékmegoldás a leginkább elfogadhatatlan a kilépéspárti képviselők többségének. Ez ugyanis határozatlan időre a vámunióba ragaszthatná a briteket.

May a két korábbi bukás ellenére várhatóan egy harmadik szavazást is ki akart volna írni az általa javasolt megállapodásról. Miután ugyanis szerdán a brit képviselők egy jogilag nem mindent felülíró döntéssel azt szögezték le, hogy nem akarnak megállapodás nélküli, rendezetlen brexitet, csütörtökön megszavazták, hogy a kormány a március 29-i határidő meghosszabbítását kérje az EU-tól.

A halasztásról elfogadott indítványban azonban az állt, hogy amennyiben a képviselők jóváhagynak egy kilépési megállapodást március 20-ig, vagyis szerdáig, akkor a kormány június 30-ig kérne hosszabbítást, hogy biztosítsa a kellő időt a szükséges törvények megszavazásához. Ilyen megállapodásból csak Mayé van a parlament előtt.

Ha viszont a képviselők továbbra sem szavaznák meg a megállapodást, akkor a március 29-i dátum módosításáról szóló indítvány egy hosszabb halasztást valószínűsít, és ebben az esetben azt is konstatálja, hogy meg kellene tartani májusban az európai parlamenti választásokat az Egyesült Királyságban.

A kormányból miniszterek arról beszéltek hétfőn, hogy csak akkor írnának ki új szavazást a megállapodásról, ha látnak esélyt az elfogadására. Ehhez May komoly tárgyalásokat folytatott az északír unionistákkal és tory képviselőkkel is.

A miniszterelnöki hivatal jelezte, hogy Bercow nem szólt nekik előre a bejelentéséről. Már a múlt héten is felmerült, hogy a házelnök nem fogja harmadszor is szavazásra engedni May megállapodását. A kormány részéről akkor volt, aki azzal érvelt, hogy jogi értelmezés kérdése, mekkora változtatásokkal lehetne már újból szavazni a megállapodásról.

(Borítókép: John Bercow 2019. március 18-án. Fotó: Ho / AFP)